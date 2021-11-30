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AK Parti'li Karahocagil : "CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu" - Son Dakika

AK Parti'li Karahocagil : "CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu"

30.11.2021 11:36
AK Parti'li Karahocagil : "CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "CHP zihniyetinin" iktidar olduğu dönemde, bir keçinin 30 kuruş, vergisinin 60 kuruş olduğunu, gariban köylünün iki keçi verip bir keçisini kurtarabildiğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "CHP zihniyetinin" iktidar olduğu dönemde, bir keçinin 30 kuruş, vergisinin 60 kuruş olduğunu, gariban köylünün iki keçi verip bir keçisini kurtarabildiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 öncesinde, ekonomik ve sosyal hayatta krizlerin egemen olduğu; birikmiş iç meselelerini çözemeyen, halka çözümsüzlüğün çözüm olarak sunulduğu, uluslararası camia önünde temsil edilemeyen ve büyük itibar kaybeden ülkemizde, demokratik hak ve hürriyetlerin askıya alındığı bir dönem yaşanıyordu." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Hazine Müsteşarı olduğu dönemde 21 bankanın battığını ve mudilere ait mevduatların çoğunun yurt dışına kaçırıldığını dile getiren Karahocagil, "Şimdi çıkmış '128 milyar dolar nerede' diye soruyor. Sen batan 21 bankanın hesabını önce millete ver, Sayın Sözcü. Sonra da akşam yastığa kafanı koyunca 15 seçimde neden mağlup olduğunuzu sorgula. Sorgula ki siz iktidar yüzü göremezsiniz de torunlarınız, dedelerinin yaptıkları hataları bilsinler de hiç değil bu milletin büyüklüğünü, ferasetini anlasın, ona göre siyaset yapsınlar." ifadesini kullandı.

Karahocagil, "CHP zihniyetinin" iktidar olduğu dönemde, bir keçinin 30 kuruş, vergisinin 60 kuruş olduğunu, gariban köylünün iki keçi verip bir keçisini kurtarabildiğini belirtti.

AK Parti'li Karahocagil : CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu
AK Parti'li Karahocagil : CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu

Milletvekili, AK Parti, İktidar, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil : 'CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil : "CHP'nin iktidar olduğu dönemde, bir keçi 30 kuruş, vergisi 60 kuruştu" - Son Dakika
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