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AK Parti'li Karayel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Karayel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2021 10:49
AK Parti'li Karayel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karayel, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Filistinli bir kadının İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönen evinin sağlam kalan küvetinde torunlarını yıkarken çekilen "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafa veren Karayel, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası sevincini yansıtan "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı seçen Karayel, "yaşam" kategorisinde ise İstanbul'da hilalin, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile seyrine doyum olmayan görüntü oluşturmasını yansıtan, "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"AA, Türkiye'nin yüzü ve sesi"

Karayel, dünyanın dört tarafından yayın yapan AA'nın "Türkiye'nin yüzü ve sesi" olduğunu söyledi.

"Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafı Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekmek için tercih ettiğini anlatan Karayel, fotoğrafın, İsrail zulmünün ne kadar ölçüsüz ve sistemli olduğunu yansıttığını belirtti.

Fotoğrafın, günlük hayatta dert edilen birçok konunun, aslında lüks olduğu gerçeğini göz önüne serdiğini ifade eden Karayel, "Filistinli kardeşlerimize manevi olarak destek olmak, İsrail zulmünü teşhir etmek için söz konusu fotoğrafı seçtim. İnşallah Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki mezalim en kısa sürede son bulur." mesajını verdi.

Karayel, Türkiye'nin, bu zulümlerin ortadan kalkmasını temin edecek tek ülke olduğunu dile getirerek, "Türkiye, 'Dünya beşten büyüktür' derken aslında Cumhurbaşkanımızın ağzından bunu sembolleştirmiş oluyor. Türkiye, din farkı gözetmeden zulme uğrayan bütün mazlumlara sahip çıkıyor." dedi.

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karayel, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karayel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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