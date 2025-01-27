AK Parti'li Kaya, partisinin Muğla kadın kolları kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Kaya, partisinin Muğla kadın kolları kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti\'li Kaya, partisinin Muğla kadın kolları kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "AK Parti kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir.

27.01.2025 00:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "AK Parti kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Kaya, kadınların partinin başarısında kritik bir rol oynadığını ifade ederek, AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi kadın hareketine sahip olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirten Kaya, "AK Parti bir kadın hareketi, AK Parti kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir." diye konuştu.

"Ülkeye en büyük zulmü CHP zihniyetinin yaptığını" ifade eden Kaya, ülkenin kadınlarını hiçbir şekilde kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirmediklerini ancak CHP'nin böyle yapmadığını, hep ayrıştırdığını dile getirdi.

Kaya, ülke kadınlarına uygulanan ötekileştirmeyi ve en büyük zulmü ise 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırdığını söyledi.

Kadınların önündeki bütün engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerine işaret eden Kaya, "AK Parti bir kadın hareketi. Türkiye siyasetinde kadın hareketini başlatan bizim liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer partimizin kadın kolları güçlüyse biz çok daha güçlüyüz. Kadınlarımız olmadan teşkilatlarımızın güçlü olması mümkün değildir. Muğla'da güçlü teşkilatlar oluşturursak 2029'da çok büyük başarılara imza atabiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadınların hem Türkiye'de hem dünyada mazlumun sesi olduğunu ve insanlığın vicdanını temsil ettiğini anlatan Kaya, "Dünyada vicdanın öldüğü bir dönemde Türkiye insanlığın sesi oluyor. Biz dünyanın vicdanı olmuş bir ülkeyiz. Bu ülkenin kadınları, cesur ve çalışkandır. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadınlar hep en ön safta yer almıştır." diye konuştu.

Kaya, 2029 yerel seçimleri için teşkilatların bugünden güçlü adımlar atması gerektiğini belirterek, mahalle mahalle gezerek gönüller kazanmak gerektiğini anlattı. Kaya, bunun için de AK Parti kadınlarına "Sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmamalıyız" çağrısında bulundu.

Ülkenin en zor süreçlerinde kadınların en ön safta mücadele ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kadınları bugün dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu şefkatli, vicdanlı kadınlardır. Devletimiz çok güçlü. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Onun için biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında daha çok çalışmak zorundayız. Hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete de katıldı.

Kongrede, AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Nur Özel seçildi.

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya, partisinin Muğla kadın kolları kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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