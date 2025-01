AK Parti'li Keşir, Karabük Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamına ulaşmıştır. Bu da AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının en önemli farkıdır." dedi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i, şehadetinin 8. yılında, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı vefatının 50. yılında rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü hatırlatan Keşir, "Geçmişte kız çocuklarını kapılarının önünde bekletenler, 16-17 yaşında çocukları ikna odalarında terletenler… Bugün 81 ilde açtığı üniversitelerle, yasakları tarihe gömerek üniversite öğrencilerinin içinde kız çocuklarını yüzde 51'e ulaştıran bu bir rekordur, Türkiye rekorudur. Nüfusun ne kadarında kadın varsa üniversite sıralarımızda da o kadar kız çocuğu var. Yüzde 51'e ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyorlar. Dün öğretmenler başta olmak üzere başörtülü kamu görevlilerini kapı dışarı edenler bugün kamuda kadın istihdamını yüzde 44'e ulaştıran Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyorlar." diye konuştu.

Keşir, eğitimde eşitliğin sağlanamadığında kadınlarla ilgili hiçbir şeyden bahsedilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne şiddetle mücadeleden ne çalışma hayatına katılımdan ne de siyaset yapmadan bahsedebiliriz. Eğitim, en temel fırsat eşitliği aracı. Peki biz yüzde 51'i sağladık üniversitede kız çocukları için. Ne oldu, sonuç ne oldu? Bakın ne oldu söyleyeyim ben size. Az önce verdiğim rakamların üzerine ilave edeyim. Bugün avukatların yüzde 46'sı Türkiye'de kadın. Bugün hakimlerin yüzde 47'si Türkiye'de kadın. TÜBİTAK bilimsel araştırmalara destek veren kurum. O kurumdan destek alanların yüzde 48'i kadın bugün.

KOSGEB küçük orta ölçekli işletmelere destek veren bir kuruluş. O kurumdan destek alanların yüzde 42'si kadın bugün. Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 54'ü kadın. Kamuda eğitim istihdamında bulunanların yüzde 60'ı kadın. Bugün İŞKUR'un bir takım programları var, meslek edindirme, eğitim programları. Bu programlardan da faydalananların yüzde 54'ü kadın."

Eğitimde tam fırsat eşitliği sağlandığında kadınlar için en büyük gücün verilmiş olduğunu belirten Keşir, "Ondan sonra kadınlar her alanda bu eşitliğin gereklerini yerine getiriyorlar ve onlara yol açılmış oluyor. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 23 yıldır bunlar gerçekleşsin diye emek veren, alın teri döken tüm büyüklerimize, kurucularımız başta olmak üzere şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Karabük'ün özellikle son seçimde Türkiye'nin göz bebeği olmuş bir şehir olduğunu ifade eden Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bazı illerimizde, bazı ilçelerimizde seçim sonuçları nedeniyle üzülüp kendimizi sorguya çekerken Karabük'le iftihar ettik. Karabük teşkilatıyla iftihar ettik. Her kademesiyle, gençlik kolları, ana kademe, kadın kolları, meclis üyeleri, tüm teşkilatlarıyla iftihar ettik. Bugün başkanımız her üç Karabüklüden birinin oyunu alarak belediye başkanı oldu? Türkiye'nin en genç il belediye başkanı. Karabük'te genç, dinamik, zımba gibi de bir ekip var. Belediye Başkanımız, her 3 Karabüklüden birinin oyunu aldı ama tüm Karabük'ün her sokağına, her ilçesine, her mahallesine inşallah hizmet götürecek."

Ayşe Keşir, Türk kadınının seçme seçilme hakkını 1935'te elde ettiğini hatırlatarak, "Büyük bir iftihar duyuyoruz tarihimizle ama şunu da unutmayın. Kadınların seçime girdiği ilk parlamentoda kadın milletvekili oranımız yüzde 4,1 idi. Bakın 4,1. Yıllar yılı kadın haklarını diline dolayanlar, mangalda kül bırakmayanlar, bu 4,1'i 5 yapamadılar. Bakın 5 yapamadılar. Ne zamana kadar? 2002 AK iktidarına, AK Parti'nin girdiği ilk seçimlere kadar. Biz o gün ilk defa 5'i geçtik. Ondan sonra 7, 9, 11... Her seçimde bu oranı arttırarak bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamına ulaşmıştır. Bu da AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının en önemli farkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadının, siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu dile getiren Keşir, şöyle devam etti:

"Muhafazakar kadınların Cumhuriyet kazanımlarından bahsediyorlar. Cumhuriyet kazanımlarını ete kemiğe büründüren, bunları kullanılabilir hale getiren yegane partidir AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Kadının gücünü, kadının sabrını Sayın Cumhurbaşkanımızın o videoda da söylediği gibi kadının kararlılığını, kadının adanmışlığını ve kadının aklını kimse hafife almasın."

Keşir, Kadın Kolları olarak ev ev gezip AK Parti'nin sosyal politikalarını anlattıklarını vurgulayarak, "Sosyal politikalarımız 4 kalemden 54 kaleme çıktı. Onlar nasıl oldu? Biz o evlerin içine girdiğimiz için oldu. O evin içine girdik. Engellinin halini gördük. Yaşlının halini gördük. Engellisine, devamlı yatalak hastasına bakmak zorunda olan kadının halini gördük. Eşi vefat eden kadının halini gördük. Çocuğunu askere gönderen, evin tek geçim kaynağı çocuğu askere gönderen ailelerin halini gördük. Onun için 2001'de 4 kalem olan sosyal politika uygulamalarımız bugün 54 kaleme çıktı." dedi.

Kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Hülya Uluçay yeniden AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.