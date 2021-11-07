AK Parti'li Kurtulmuş, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sorunları reel bir şekilde çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ettiklerini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Kurtulmuş, kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında Türkiye'nin en büyük kazanımının, fiziki hizmetler yanında öz güven inşasının sağlanması olduğunu belirtti.

Öz güven inşasının özellikle genç nesiller için önemine dikkati çeken Kurtulmuş, "Nuri Killigil'e Türkiye'nin uçağının yaptırılmadığı günler milattan önceki günler değildi. Sivaslı Nuri Demirağ'a uçağını yaptıktan sonra yurt dışına sattırmayan zihniyet, o zihniyetti." diye konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz ile bu milletin bütün vesayet odaklarının defterini dürüp çöp tenekesine attığını ve tarihin tozlu raflarına kaldırdığını hatırlatarak, vesayetle mücadelenin Türkiye demokrasisinin en önemli kazanımlarından olduğunu vurguladı.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Halkın arasındayız. Bazıları diyor ki 'halkın arasına gitmezler'. Türkiye'nin hangi köyüne gitmek istiyorlarsa gelsinler, halkın isteklerini hep beraber dinleyelim. Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Bu sadece Türkiye'ye ait bir zorluk değil, küresel ekonomideki zorlukların da bütün dünyayı etkisi altına aldığı yeni bir dönemin olgusudur. Bu süre içinde Türkiye pandeminin başından itibaren aldığı ve sürekli güncellediği kararlar sayesinde ekonomimizde geri gidişi asla mümkün kılmamıştır. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 21,7 büyüyerek, dünya ekonomisinde ikinci büyük gelişmeye sahip olmuştur. Öyle görünüyor ki 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 9-10 civarında bir büyümeyi yakalayacaktır. İnşallah salgın şartları bittikten sonra Türkiye'nin yakalamış olduğu bu büyümenin, yükselme trendiyle çok daha ileriye gideceğine, yeni fırsat kapılarını açacağına, çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağına yürekten inanıyoruz."

"Türkiye'de ekonomik hayatta hiçbir sıkıntı yoktur, her şey güllük gülistanlıktır, halkımız hiçbir şekilde zorlanmamıştır" demediklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan gerçekleri en iyi bilen siyasi hareket olarak, vatandaşın çektiği tüm zorlukların farkında olduklarını aktardı.

"Olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz"

Kurtulmuş, bunların üstesinden gelinmesi için çalışıldığını dile getirerek, "Enflasyonun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz, hayat pahalılığının olumsuz etkisini biliyoruz ama milletimiz 'bunun farkında olun ama bunu da çözebilecek tek parti sizsiziniz' diyor. Bu ağır sorumlulukla birlikte inşallah milletimizin karşılaştığı başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sorunları reel bir şekilde çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kimi kesimlerin, "Türkiye'nin ihracatının artmasından bize ne, ekonomik büyümesinin halka ne faydası var?" dediklerini anımsatan Kurtulmuş, bunu söyleyenlerin ekonomiden anlamadıklarını söyledi.

Enflasyonla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olarak, vatandaşların gelirlerinin artırılmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını anlatan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki herkesin takdir edeceği, herkesin tatmin olduğu, vatandaşımızın bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşacak iyi bir asgari ücretin belirlenmesi, yapılacak çalışmalar sonucunda mümkün olacak. Esnaf ve sanatkara bu süreçte verilen 750 milyar TL civarındaki yardıma benzer destelerimiz sürecek. Vatandaşlarımızın çektiği zorlukların farkındayız, bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün devlet seferber olmuştur, bu yükü en hafif şekilde yüklenebilmeleri için elimizden geleni ardına koymadan yapıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)