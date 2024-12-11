AK Parti'li Nazırlı: "Devletimiz, Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır"

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır. Şayet bu başarının sonunda bir hesaplaşma olacaksa devletimiz bu hesaplaşmaya da hazırdır." dedi.

Nazırlı, Meclis'teki basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını kınadı.

Yaşanan katliama Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birkaç vicdan sahibi ülke dışında herkesin sessiz kaldığını ifade eden Nazırlı, "Herkes üç maymunu oynuyor. Lanet olsun bu zulmü yapanlara, bu zulme sessiz kalanlara, açık ya da örtülü destek olanlara." diye konuştu.

"Suriye'de bundan sonra ne olacak?" sorusunun bir manada anlamını yitirdiğini söyleyen Nazırlı, "Tüm bu mücadele ve bütün riskler zindandan kurtulan ve annesine kavuşan, ilk defa gökyüzü diye bir şeyin varlığıyla tanışan bir yavrumuzun gözlerinde oluşan mutluluk için değer." ifadesini kullandı.

Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır. Gönlünüz rahat olsun. Şayet bu başarının sonunda bir hesaplaşma olacaksa devletimiz bu hesaplaşmaya da hazırdır. Gerekeni gerekli vakit yapmıştır, yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.