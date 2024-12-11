AK Parti'li Nazırlı: "Devletimiz, Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'li Nazırlı: "Devletimiz, Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır.

11.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır. Şayet bu başarının sonunda bir hesaplaşma olacaksa devletimiz bu hesaplaşmaya da hazırdır." dedi.

Nazırlı, Meclis'teki basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını kınadı.

Yaşanan katliama Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birkaç vicdan sahibi ülke dışında herkesin sessiz kaldığını ifade eden Nazırlı, "Herkes üç maymunu oynuyor. Lanet olsun bu zulmü yapanlara, bu zulme sessiz kalanlara, açık ya da örtülü destek olanlara." diye konuştu.

"Suriye'de bundan sonra ne olacak?" sorusunun bir manada anlamını yitirdiğini söyleyen Nazırlı, "Tüm bu mücadele ve bütün riskler zindandan kurtulan ve annesine kavuşan, ilk defa gökyüzü diye bir şeyin varlığıyla tanışan bir yavrumuzun gözlerinde oluşan mutluluk için değer." ifadesini kullandı.

Nazırlı, "Devletimiz her şeyin farkındadır ve Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır. Gönlünüz rahat olsun. Şayet bu başarının sonunda bir hesaplaşma olacaksa devletimiz bu hesaplaşmaya da hazırdır. Gerekeni gerekli vakit yapmıştır, yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Rıdvan Nazırlı, İnsan Hakları, Milletvekili, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Elazığ, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Nazırlı: 'Devletimiz, Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Nazırlı: "Devletimiz, Suriye'nin her metrekaresinden haberdardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.