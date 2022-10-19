AK Parti'li Özkan Muhtarlar Günü'nü kutladı

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak "Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görüyorlar." dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomik süreci değerlendirdi. Eskiden esnafın, ülke zora girdiğinde kılıç kuşanıp alp olduğunu kaydeden Özkan, "Ben de bugün bir esnaf milletvekili olarak kıymetli esnaflarımıza ve sanatkarlarımıza sesleniyorum: Bugün elbette fiziksel bir savaş yok ama ekonomik savaş var. Esnaf ve sanatkarlar olarak biz de bugün gelin, dış güçlerin ekonomiyle ilgili bize vermeye çalıştıkları ayara ve zarara karşı, kılıcımızı kuşanıp birer asker olalım." diye konuştu.

Muhtarların demokrasinin ilk halkasını oluşturduğunu belirten Özkan, "Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görüyorlar. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Hayatlarını kaybetmiş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.