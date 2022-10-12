AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, yeni ekonomi modeliyle meyvelerini almaya devam ediyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, yeni ekonomi modeliyle meyvelerini almaya devam ediyor"

12.10.2022 15:47
AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, yeni ekonomi modeliyle meyvelerini almaya devam ediyor"

AK Parti Mersin milletvekili Ali Cumhur Taşkın, işsizlik oranının 2018'den sonra ilk kez tek haneli rakamlara indiğini belirterek, bunun da üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme ekonomisi sayesinde sağlandığını söyledi.

AK Parti Mersin milletvekili Ali Cumhur Taşkın, işsizlik oranının 2018'den sonra ilk kez tek haneli rakamlara indiğini belirterek, bunun da üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme ekonomisi sayesinde sağlandığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni ekonomi modeliyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme stratejisini benimseyen Türkiye'nin, meyvelerini almaya devam ettiğini söyledi.

TÜİK tarafından iş gücü verilerinin açıklandığını anımsatan Taşkın, işsizlik oranının 2018'den bu yana ilk kez tek haneli seviyelere indiğini kaydetti.

Temmuz ayında yüzde 10,1 düzeyinde olan işsizlik oranının, ağustos ayında yüzde 9,6'ya gerilediğini belirten Taşkın, "Ocak 2018'den bu yana işsizlikte ilk kez tek haneli seviyeler görülmüş oldu. İşsiz sayısı, ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır da basın toplantısı düzenleyerek, Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

Yaman, "Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, Anadolu'yu bize vatan olarak bırakan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Türkiye, yeni ekonomi modeliyle meyvelerini almaya devam ediyor' - Son Dakika

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