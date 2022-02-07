Üye Girişi
AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki

07.02.2022 16:13

AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepkiÇANAKKALE AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesaplarında kötü niyetli...

AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki

ÇANAKKALE AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesaplarında kötü niyetli paylaşım yapan eski milli sporcu Derya Büyükuncu ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi.

Çanakkale Memur-Sen İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, burada yaptığı açıklamada eski milli sporcu Derya Büyükuncu ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. Turan, "Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşinin Covid-19 olduğunu öğrendik. Ölüm de hastalık da her eve girebilir. İsrail'den Yunanistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar bütün dünyanın bizi seven, sevmeyen tüm liderleri cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu insani bir duruş, normal bir duruş. Aynı şekilde siyasi partilerimizin hemen hemen tümünün genel başkanları, sayın genel başkanımız ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ancak bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halde sayın cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak çirkin ithamlarda bulunarak çok farklı bir söylemde bulundular" dedi.

"Bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler, onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler"

Turan açıklamasının devamında; "Biz bu twetten, bu hadsiz açıklamalardan üzülmedik. Biz Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de yükselmek için ülke düşmanlığından başka bildiği bir kriter olmadığından dolayı üzülmedik buna. Bırakın onlar bize tweet atmasınlar, bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler. Onlar bu tweetlerini Mehmetçiğimizin mahvettiği, hesap sorduğu, darmadağın ettiği teröristlere iletsinler. Onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler. Bizim milletimizin duası, mazlumların duası yeter diye düşünüyorum. Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar. Biz milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki
AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki
AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki
AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milli Sporcu, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan'dan eski milli sporcu Büyükuncu ile HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement