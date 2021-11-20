Üye Girişi
AK Parti'li Yavuz "Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yavuz "Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması

20.11.2021 12:31
AK Parti'li Yavuz "Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Teşkilatçılık bizim işimiz. Liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Teşkilatçılık bizim işimiz. Liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca, parti üyelerine yönelik Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitim programında konuşan Yavuz, organizasyonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok önemli bir çalışmayı Sakarya'da başlattıklarına işaret eden Yavuz, "Çok önemli siyasi aktörlerimizle buluşacağız. Bu mübarek yolculukta çok şey yaşadık, böyle bir eğitim çalışması sürecini de birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki çok da bereketli olacak. Zaten çok bereketli bir iş yapıyoruz. Niyetlerimiz de çok halis. Ne yaptığımızın farkındayız. Teşkilatçılık bizim işimiz, teşkilat olmadan bu iş olmaz. Elbette liderimiz başımızda, liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." diye konuştu.

Yavuz, teşkilat bilincini burada daha fazla kuşanarak yol alırken bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanı'nın yanında, arkasında sıra dağlar gibi duracaklarını vurgulayarak, "Önümüzde liderimizle çok daha ilkler, çok daha yenilikler, çok daha güzellikler hep birlikte inşallah yaşamış olacağız." dedi.

"2023'ü kazanacağız"

AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de "Mottomuz, 'Bu hikayenin kahramanı sensin'. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Öyleyse bu özne, inancını, coşkusunu, heyecanını motivasyonu tazeleyecek ve savunma hattından çıkacak, taarruz hatlarına geçecek. 'Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer' diyecek ve 2023'ü kazanacağız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de geleceğe umutla bakan kadroların bireyleri olduklarını belirterek, eğitimden alacakları bilgileri hemen sahaya inerek vatandaşlarla paylaşacak olmanın heyecanını taşıdıklarını anlattı.

İl Başkanı Yunus Tever de programın hayırlara vesile olması temenni ederek, "Eğitim programları ışığında çalışmalara devam ediyoruz. Her zaman AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza güç vermiş, omuz vermiş, destek olmuş Sakarya teşkilatları olarak, 2023 seçimlerinde de en yüksek desteği vermek için canla başla çalışan teşkilat mensuplarına sahibiz. Bu eğitimlerde çok kıymetli veriler elde edeceğiz ve 2023 seçimleri için çalışmalarımızı bu veriler ışığında yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarına yönelik video mesajı da izletildi.

Basına kapalı devam eden eğitim programında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu konuşma gerçekleştirdi.

AK Parti'li Yavuz Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yavuz Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yavuz Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yavuz Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yavuz Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması

Araştırma Geliştirme, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yavuz 'Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Vatandaşa 13:14 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor

Son Dakika Haberleri
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:26 Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava
12:22 Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:56 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı         
13:18
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
12:55
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 13:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yavuz "Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement