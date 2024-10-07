AK Parti'li Yaz: "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır"

Politika

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır." dedi.

Yaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık vicdanını paramparça ettiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri ve ABD'nin insan hakları konusunda ürettikleri tüm kavramların, yalnızca kendi emperyalist çıkar ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu belirten Yaz, "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır." diye konuştu.

Resmi verilere göre 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplam 41 bin 802 kişinin şehit edildiğini ifade eden Yaz, BM ve çeşitli insanı yardım kuruluşlarının bölgedeki durumu "korkunç" olarak nitelendirdiğini aktardı.

AK Parti'li Yaz, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarında da sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırdığını belirterek, "Siyonizm Lübnan'da durdurulmazsa tüm Orta Doğu'yu yeni bir kaosun pençesine sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun sorumluluğunun her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Yaz, BM, AB ve uluslararası kuruluşlardan İsrail'in saldırılarına karşı daha güçlü ve net bir tavır beklendiğini dile getirdi.