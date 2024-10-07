AK Parti'li Yaz: "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'li Yaz: "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır.

07.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır." dedi.

Yaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık vicdanını paramparça ettiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri ve ABD'nin insan hakları konusunda ürettikleri tüm kavramların, yalnızca kendi emperyalist çıkar ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu belirten Yaz, "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır." diye konuştu.

Resmi verilere göre 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplam 41 bin 802 kişinin şehit edildiğini ifade eden Yaz, BM ve çeşitli insanı yardım kuruluşlarının bölgedeki durumu "korkunç" olarak nitelendirdiğini aktardı.

AK Parti'li Yaz, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarında da sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırdığını belirterek, "Siyonizm Lübnan'da durdurulmazsa tüm Orta Doğu'yu yeni bir kaosun pençesine sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun sorumluluğunun her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Yaz, BM, AB ve uluslararası kuruluşlardan İsrail'in saldırılarına karşı daha güçlü ve net bir tavır beklendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Mehmet Sait Yaz, İnsan Hakları, Milletvekili, Diyarbakır, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Lübnan, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yaz: 'Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
04:39 Ankara’da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
01:26 Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 18:19:03. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yaz: "Batı'nın tüm değerleri Gazze ve Lübnan'da yıktıkları enkazın altında kalmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.