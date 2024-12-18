AK Parti'li Yazmacı: "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecek"

Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin, "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecektir." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail sistematik şekilde Gazze halkına yönelik olarak katliamlarını sürdürürken, uluslararası mekanizmaların işlevsiz şekilde bu saldırıları izlemekten öteye gidemediğini söyledi.

Dün BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerine yiyecek ve su götürmeyi planlayan üç insani yardım misyonunun da İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini hatırlatan Yazmacı, "BM, aralık ayının başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere 40 kez ulaşmaya çalıştı. Bunlardan 38'i reddedildi ve 2'si de engellendi. Bu tablo bile ne derece tehlikeli, gözü dönmüş, insani değerleri yok sayan bir İsrail yönetimiyle karşı karşıya kalındığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların yaşamasına müsaade edilmediği gibi ölülerine de saygı gösterilmediğini kaydeden Yazmacı, "İşgal ordusu tarafından Gazze'de etnik temizlik ve tehcir gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivil halkın adeta aç bırakılarak yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Yazmacı, "BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bunun farkında, hatta uyarılarda bulunmalarına karşın küresel devletlerin İsrail yönetimine karşı en ufak bir tepkisi yok." diye konuştu.

"Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecektir." diyen Yazmacı, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdur halklarla dayanışmasının devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasındaki kararlılığının herkese örnek nitelikte olduğuna işaret eden Yazmacı, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla aralıksız sürdürüldüğünü anlattı.

AK Parti'li Yazmacı, İsrail yönetiminin Suriye'ye gözünü diktiğini belirterek, " Golan Tepeleri'ni aşan İsrail ordusu, Suriye'nin topraklarına gayrimeşru müdahalede bulunmaktan çekinmiyor. İşgal ettiği alanları genişletmeye yönelik, bir ülkenin toprağına doğrudan müdahale anlamı taşıyan bu eylemleri kabul etmek mümkün değil. Bunlar son derece tehlikeli, Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarı bozmaya yönelik eylemlerdir. İsrail'in bir an önce bu tavrından vazgeçmesi gerekmektedir." görüşlerini dile getirdi.