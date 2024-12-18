AK Parti'li Yazmacı: "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'li Yazmacı: "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecek"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin, "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecektir.

18.12.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin, "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecektir." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail sistematik şekilde Gazze halkına yönelik olarak katliamlarını sürdürürken, uluslararası mekanizmaların işlevsiz şekilde bu saldırıları izlemekten öteye gidemediğini söyledi.

Dün BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerine yiyecek ve su götürmeyi planlayan üç insani yardım misyonunun da İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini hatırlatan Yazmacı, "BM, aralık ayının başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere 40 kez ulaşmaya çalıştı. Bunlardan 38'i reddedildi ve 2'si de engellendi. Bu tablo bile ne derece tehlikeli, gözü dönmüş, insani değerleri yok sayan bir İsrail yönetimiyle karşı karşıya kalındığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların yaşamasına müsaade edilmediği gibi ölülerine de saygı gösterilmediğini kaydeden Yazmacı, "İşgal ordusu tarafından Gazze'de etnik temizlik ve tehcir gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivil halkın adeta aç bırakılarak yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Yazmacı, "BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bunun farkında, hatta uyarılarda bulunmalarına karşın küresel devletlerin İsrail yönetimine karşı en ufak bir tepkisi yok." diye konuştu.

"Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecektir." diyen Yazmacı, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdur halklarla dayanışmasının devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasındaki kararlılığının herkese örnek nitelikte olduğuna işaret eden Yazmacı, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla aralıksız sürdürüldüğünü anlattı.

AK Parti'li Yazmacı, İsrail yönetiminin Suriye'ye gözünü diktiğini belirterek, " Golan Tepeleri'ni aşan İsrail ordusu, Suriye'nin topraklarına gayrimeşru müdahalede bulunmaktan çekinmiyor. İşgal ettiği alanları genişletmeye yönelik, bir ülkenin toprağına doğrudan müdahale anlamı taşıyan bu eylemleri kabul etmek mümkün değil. Bunlar son derece tehlikeli, Suriye'de sağlanmaya çalışılan istikrarı bozmaya yönelik eylemlerdir. İsrail'in bir an önce bu tavrından vazgeçmesi gerekmektedir." görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Cevahir Asuman Yazmacı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Milletvekili, Orta Doğu, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yazmacı: 'Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yazmacı: "Er ya da geç Netanyahu başta olmak üzere siyonistler katliamlarının hesabını verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.