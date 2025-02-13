AK Parti'li Yıldırım'dan, Trump'ın Gazze planına tepki

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki göstererek, "Tüm insanlığı, Gazze'de insanlık şeridinde buluşmaya davet ediyorum." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası kuruluşların tepkisiz kalmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Yıldırım, "Dünyanın, sadece 5 ülkenin inisiyatifine, kararına bırakılmayacak kadar çok değerli, kıymetli meseleleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Gazze'dir." diye konuştu.

Adem Yıldırım, Trump'ın Gazze planına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir emlakçı anlayışıyla Gazze ile ilgili oturduğu yerden ahkam kesiyor. Tabii Trump'ın daha önceki başkanlık döneminde de şahit olduğumuz, sopa sallama yöntemiyle iş yaptığını, sonuç aldığını düşünüyor veya öyle zannediyor ama şunu bilmesi lazım, dünya Trump'ın o eski dünyası değil. Şu an dünya çok merkezli güçlerin olduğu bir alan haline gelmiştir. Tek kutuplu bir dünyadan çok merkezli bir dünyaya doğru bir geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla ABD'nin bunu da çok iyi hesap etmesi gerekir. Sopa sallayarak iş bitireceği inancından bir an evvel vazgeçmelidir."

Trump'ın planına karşı dünya kamuoyunun da tepki gösterdiğini; sadece Müslüman ülkelerde değil, Müslüman olmayan ülkelerde de bir "Gazze duyarlılığı" oluştuğunu dile getiren Yıldırım, "Ben, başta Türkiye'den, İslam ülkelerinden insanlarımız olmak üzere, tüm insanlığı Gazze'de insanlık şeridinde buluşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararını imzalaması ve buna ilişkin açıklamaları karşısında hem dünya hukuk camiasının hem de mahkemelerin işlem yapması gerektiğine işaret ederek, "Gerekirse savaş suçlusunu övmek, savaş suçlusunu savunmak ve savaş suçlusuna sahip çıkmak karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD Başkanı'na da bir yaptırım kararı almasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.