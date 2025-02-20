AK Parti'li Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TÜSİAD'ın açıklamalarına karşı oluşan tepkinin en önemli nedeninin "hükümet kurup, hükümet yıkmaktan öteye gitmeyen davranışları olduğunu" söyledi.

Bunun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmaya yönelik olduğunu belirten Yıldırım, buna müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

TÜSİAD'ın Gazze'de, Suriye'de binlerce çocuk ölürken, Türkiye'de mültecilere karşı ırkçılık yapılırken sessiz kaldığını söyleyen Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına yönelik sözlerinin ardından soruşturmaya konu olan ifadeleri dile getirdiğine işaret etti.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmeniz gerekirken, sanki Trump ile bir anlaşmanız varmış gibi Trump'ın elini güçlendirecek açıklamaları yapıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine yönelik tartışmalara da değinen Yıldırım, "7 defa gelmişler, 'Biz böyle bir yemin etmek istiyoruz, yasa metninde olmayan yemin okumak istiyoruz.' demişler. 8 defa reddedilmiş. Buna rağmen kalkıyorsunuz, millete kılıç çekiyorsunuz, 'Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' diyerek yemin ediyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerisiniz. Yemin metninde olmayan hiçbir maddeyi, kelimeyi, cümleyi oraya katamazsınız. Mustafa Kemal, kimin askeriydi? Mustafa Kemal de 2. Abdülhamit'in askeriydi, Mehmet Reşat'ın askeriydi, Sultan Vahdettin'in askeriydi." diye konuştu.

Yıldırım, TÜSİAD'ın 28 Şubat döneminde ihraç edilen subaylarla ilgili sessiz kaldığını da söyledi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin Yıldırım, "Üzerinizdeki bu şaibeyi, bu kirliliği, bu delege alıp satma işini, siyasete parayla yön verme işinizi bizim üzerimizden vatandaşa anlatmaya kalkmayın." dedi.