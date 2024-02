AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak\'ta seçim ofisi açılışına katıldı

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Erhan Cengiz'in seçim ofisi açılışına katıldı. Burada konuşan Sami Er, göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçeler ile uyum içerisinde çalışacaklarını belirterek bu şehri el birliği ile ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Yerel seçimler öncesi çalışmalara hız veren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olan MHP'li Erhan Cengiz'in ilçe seçim bürosu açılışına katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP MYK Üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, MHP Kuluncak Belediye Başkanı ve adayı Erhan Cengiz ile çok sayıda partili ve Kuluncaklılar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, kendilerini büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılayan Kuluncaklılara teşekkür ederek 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak hem Kuluncak'ta hem de Malatya'da rekor bir oyla seçileceklerini söyledi. Belediyeciliğin canlı bir mekanizma olduğunu ifade eden Sami Er, "Kuluncak Belediye Başkanımız ve adayımız Erhan kardeşimiz ilçede belediyecilikte vatandaşa dokunmadığı yer kalmamış, her alanda güzel işlere imza atmış. Bize çok az iş bırakmış maşallah, ama bizim yapacağımız çok işler var. İnşallah göreve geldiğimizde el birliğiyle beraber sırt sırta vererek yarım kalan işleri de tamamlayacağız" dedi.

Geçmişte Malatya'da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi esnasında birçok hizmeti ilçe ve köylere götürdüklerini dile getiren Er, "Her kalemde hedeflenenden 4-5 kat fazla iş ürettik. Biz bunu aynı ekipmanla aynı yakıtla aynı insan gücüyle ve aynı personelle yaptık. Şimdi kafamda bir planlama yaptım ve Allah'ın izniyle bu kalemlerde 10 katı işi yapacağız. Erhan kardeşime dedim ki Kuluncaklı hemşerilerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Tüm tarım arazilerine yapılmadık yol kalmayacak, yayla yollarına aynı şekilde yollar yapılacak. Kimin ne talebi varsa onu taahhüt edebilirsin. İnşallah geldiğimizde arazide yolu olmayan yaylalarımız kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız"

Malatya'nın her bölgesini çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Adayı Sami Er, "Malatya'nın her tarafına gitmiş bir kardeşinizim. Tam da bugünlerde Malatya'mıza lazım olan bir tecrübemiz daha var. 5 yıl TOKİ'de başkan yardımcılığı görevinde bulundum. TOKİ'nin her kademesinde bulundum. Şu anda Malatya'nın inşasında en önemli kuruluş olan TOKİ'dir. Aynı zamanda TOKİ'nin iştiraki olan Emlak Konut'ta da yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Şu anda şehrin muhtelif yerlerinde rezerv alanları oluşturulup projesi hazırlanan yerler var. Konutla ilgili her şeyi TOKİ yapacak. Biz de Allah'ın izniyle buralara çok rahatlıkla ulaşıp, konutların sayılarını da arttıracağız. Yine çarşı inşaatınızın bir an önce ayağa kalkması için de hızlandıracağız. Allah'ın izniyle hiçbir endişeniz olmasın. Tecrübeli bir kardeşiniz var, bunu burada iddia ediyorum. Siz bu kardeşinize güvenin. Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Yeniden küllerinden doğacak. İnşallah çok daha güzel işler yapacağımıza emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Malatya ve tüm ilçeler ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Sami Er, "Allah'ın izniyle biz bütün halkımıza adil, adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Herkese aynı mesafede olacağız. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla bütün kardeşlerimiz, ihtiyaç sahipleri bize aynı mesafededir. Kimin ihtiyacı en fazla varsa öncelikle onun ihtiyacı karşılanacaktır. Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayıyım. Elbette geldiğimde bütün Malatya'nın Belediye Başkanı olacağım ama şimdiden diyorum ben Malatya'ya hizmet için geldim, başka hiçbir gayemiz de yok. Sadece ve sadece Malatya'ya hizmet için geldik. Malatya'yı küllerinden yeniden ayağa kaldıracağız. Onun için diyorum ki ben bütün Malatyalıların adayım, bütün Malatyalılardan oy istiyorum. Daha önce Cumhur İttifakı'mızın aldığı oyun çok daha üzerinde bir oy alacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Kuluncak'ta Erhan Cengiz'e 5 yıl daha yetki verildiğinde bugüne kadar yaptığı hizmetlerin 10 mislini Sami başkanla birlikte yapacaktır"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhur İttifakının adayı Erhan Cengiz'e 5 yıl daha yetki verildiğinde bugüne kadar yaptığı hizmetlerin 10 mislini Büyükşehir'de Sami Er ile birlikte uyum içerisinde çalışarak yapacağına inandığını belirterek, "Gerek kırsal mahallelerimizde gerek ilçe merkezimizde şehrimizin değişmesi ve dönüşmesi noktasında hep beraber gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonra da bu gayretimiz sürecek. İşte Hekimhan-Kuluncak yolu ihalesi de yapıldı, ödeneği de ayrıldı. Çalışmalara hız vererek şehrimize ilçemize ulaşımının sağlıklı bir şekilde yapılmasını hep beraber sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kuluncak'ta 5 yılda önemli projelere imza atıldı"

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde Malatya ve tüm ilçelerde en iyi sonuçları alacaklarına inandığını ifade ederek, "Erhan başkanım 5 yıllık süreçte önemli işler kazandırdı ilçemize. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte de sizlerin desteği ile Kuluncak ilçemizde yarım kalan projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Kuluncak ilçe seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Adayı Sami Er ve beraberindekiler daha sonra Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar, Ilısuluk, Sultan ve Karaçayır Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekilleri ve İl Başkanları ile birlikte kırsal mahalleleri ziyaretinde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek isteyen Sami Er, göreve geldiklerinde mahallelerin başta yol ve diğer sorunları olmak üzere el birliği ile çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi. - MALATYA