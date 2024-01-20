AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Malatya'da partiler tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Sami Er, aday tanıtım programı sonrası geldiği kentte coşkuyla karşıladı.

Konvoy ile Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen aday tanıtım törenine geçen başkan adayı Sami Er, önceliklerinin konut üretimini takip etmek olduğunu söyleyerek, "Şimdiden bu işler için kolları sıvayıp 'Bismillah' dedik. Gayretimiz daha da yoğun şekilde devam edecek. Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan Malatyalı hemşerilerimizin şehirlerine geri dönmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Hep sahada olacağız. Ayağımıza şantiye çamuru değecek sürekli. Tüm işleri özenle, etkin ve verimli şekilde yürüteceğiz. Şehrimizin kalkınması için gece gündüz çalışacağız. TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken kazandığım tecrübelerimle depreme dayanıklı ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz. Biz Malatya'mızı, Malatya'mız da bizi çok iyi biliyor. Yeniden yerel kalkınma hamlesini başlatarak, AK belediyecilik anlayışımızı zirveye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise 6 Şubat'ta yaşanan depreme değinerek, yiğit düştüğü yerden kalkar sözünü hatırlattı ve Malatya'nın rotasının imar ve inşadan yana olduğunu söyledi .

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Bugüne kadar Malatya'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Selahattin Gürkan başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya için yaptığı güzel hizmetlere şahidiz. Ama ben eminim ki Sami Er başkanımla yeniden Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Biz 13 ilçemizde olduğu gibi bir de büyükşehre talibiz. Arapgir'de nasıl çalışıyorsak Hekimhan'da da öyle çalışacağız" diye konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın mührünü Malatya'ya vuracaklarını söylerken, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise "Milletimiz Cumhur İttifakına olan teveccühü sandığa yansıttı. Şimdiye kadar 17 kez teraziye çıktık. Hizmet aşkını sandıklarda elde ettik" şeklinde konuştu. - MALATYA