AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Yaka Mahallesinde Sakinlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Yaka Mahallesinde Sakinlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Yaka Mahallesinde Sakinlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt'ta Yaka mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili, şehrin inşa, imar ve ihya çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için gayret gösterileceğini belirtti.

02.09.2024 16:50
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Yeşilyurt'ta temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yaka mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık ile birlikte Yaka mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin halkın milletvekili söylemleri ile sevgi gösterisinde bulunduğu Milletvekili Ölmeztoprak, şehrin inşa, imar ve ihya çalışmaları kapsamında ki beklentileri en güzel notalara taşıyacaklarını belirtti.

Kent genelinde devam eden çalışmaların bütüncül bir şekilde ele alındığı ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bunu yaparken rutin hizmetlerinde aksamaması için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek tek vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olduğuna vurgu yaparak 22 yılda devrim niteliğinde hizmetlerin hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Ölmeztoprak 2053, 2071 Türkiye'sinin inşası için başlatılan çalışmaların ise kararlıkla sürdüğünü ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak mahalle ziyaretlerinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Yaka Mahallesinde Sakinlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Yaka Mahallesinde Sakinlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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