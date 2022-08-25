Tüfenkci: "Masalar kurup masaların altına saklanmaya çalışanlar var"

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, mahalle ziyaretinde yaptığı konuşmada ülkenin birliği ve bekasını bozmak isteyenlerin olduğunu belirterek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın daha refah içerisinde yaşasın istiyoruz" dedi.

Tüfenkci, partililerle birlikte Malatya'nın Darende İlçesi Karabayır Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini ifade ederek, "Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan uluslararası krizleri çözme, dünyanın tahıl krizinden çıkması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl mekik dokuduğunu hep beraber görüyoruz. Allah'a Hamdolsun öyle bir lidere sahibiz ki dünyadaki krizleri çözebilecek bir Cumhurbaşkanımız var. Bu anlamıyla dünya Cumhurbaşkanımıza müteşekkir. Ülkemizde insanlarımız rahat etsin diye sınırların ötesinde terörle mücadele ediyoruz. Şehitler veriyoruz. Rabbim bütün Şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun ömürler versin. Ülkenin birliği ve bekası için oralarda canlarına ortaya koyanlar, terörle mücadele edenler bu topraklarda bir ve bütün yaşamak için mücadele edenlerden Allah razı olsun. Bundan rahatsız olanlar var, bunu bozmaya çalışanlar var. Masalar kurup masaların altına saklanmaya çalışanlar var. Bütün bu oyunlara rağmen ben inanıyorum ki Karabayırlı kardeşlerim ve Malatyalı hemşehrilerim bu oyunları bozacak. Bir oyunuzla bu oyunlar Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de onların başına geçmiş olacak" dedi.

"Kayısımız gerektiği gibi değer görüyor"

AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını belirten Tüfenkci, "Biz vatandaşlarımız daha mutlu olsun daha refah içerisinde yaşasın istiyoruz. Onun için Malatya'yı 6. Bölge Teşviklerinden faydalanır hale getirdik. Malatya Organizesinde de ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. İstihdamlar sağlanıyor. Malatya kayısısı Malatya'lı hemşerilerimiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Onun için lisanslı depoları yaptık. TMO'ya alımlar yaptırdık. Kayısıyı Avrupa'da coğrafi işaret alan üç üründen biri haline getirdik. Bu noktada son iki senedir de kayısımız gerektiği gibi değer görüyor. İnşallah görmeye de devam edecek. Dünyadaki pahalılık enflasyon ülkemizi de etkiliyor ama bunu yenecek de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakıdır. Dolayısıyla bizler çözümü de biliyoruz sorunları da biliyoruz. Darende'nin sorunlarını da biliyoruz, Karabayır'ın sorunlarını da biliyoruz. Karabayır'ın genel sorunu su sorunu içme suyu ve sulama sorunu. Sulama ile ilgili Kooperatif kurmuşsunuz güzel bir girişim. İnşallah bizler de destek olacağız. Eğer çözüm güneş enerjisinde ise maliyetleri düşürme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizler de takipçisi olacaksınız. İçme suyu burası için önemli ve kaynak da kıt. Biraz önce MASKİ Genel Müdürümüzle konuştum yarın muhtarımızı bekliyor. Kendisi de bir hafta sonra buraya gelecek. Buraya hem mühendisler gelip baksın. Suyumuz var orada, sondaj vursunlar. Suyu buradaki evlere hanelere akıtalım inşallah" diye konuştu. - MALATYA