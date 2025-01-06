AK Parti Manisa İl Başkan adayı tanıtıldı - Son Dakika
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AK Parti Manisa İl Başkan adayı tanıtıldı

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AK Parti Manisa İl Başkan adayı tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen AK Parti 8. Olağan Manisa İl Kongresi başkan adayı Süleyman Turgut'un listesiyle 1 Şubat'ta yapılacak 5 yıldır AK Parti Manisa İl Başkanlığı yapan Salih Hızlı kongrede yeniden aday olmayacağını...

06.01.2025 16:36
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AK Parti Manisa İl Başkan adayı tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen AK Parti 8. Olağan Manisa İl Kongresi başkan adayı Süleyman Turgut'un listesiyle 1 Şubat'ta yapılacak

5 yıldır AK Parti Manisa İl Başkanlığı yapan Salih Hızlı kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı

MANİSA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresinde yeniden aday olmayacağını açıklayan mevcut Başkan Salih Hızlı, parti olarak adaylarının 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut olduğunu duyurdu.

AK Parti Manisa İl Teşkilatının 8. Olağan Kongresi 1 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Kongre öncesi 5 yıldır Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Salih Hızlı, kongrede yeniden aday olmayacağını ve kongredeki adaylarının AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut olduğunu açıkladı. AK Parti İl Binasında yapılan bilgilendirme toplantısına AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa İl Koordinatör Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Kongresinde İl Başkan aday olarak gösterilen 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

"Bayrağı çok emin bir ele devrediyorum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Genel merkezimizle karşılıklı görüşme sonrası aldığımız kararla önümüzdeki kongrede yeniden aday olmayarak il başkanlığı görevimi nihayetlendiriyorum. Ben bayrağı çok emin bir ele devrettiğim için Allah'a hamd ediyorum, teşkilatımıza da çok teşekkür ediyorum. Genel bir temayül sonrası Süleyman Turgut milletvekilimizin bu bayrağı devralması bizler için de bir övünç" dedi.

"Biz kavga etmeye gelmiyoruz"

Kongrede AK Parti'nin Manisa İl Başkan adayı olan Süleyman Turgut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere tevdi ettiği bu görevle inşallah önümüzdeki dönemde bugüne kadar başarılı bir yönetim sergileyen Salih başkanımızdan görevi devralacağız. Bu noktada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Manisa Milletvekillerimize, Teşkilat Başkanı ve değerli yol arkadaşlarına, bu süre içerisinde bizlere destek olan, bizlerle birlikte olan yoldaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnsan ömrü içerisinde bu görevler gelip geçici. Belirli bir zaman geliyor o zaman içerisinde bu görevleri alıyorsunuz. İnşallah süreç içerisinde halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışı ile bu görevleri yaptıktan sonra da günü geldiği zaman layıkıyla devrediyorsunuz. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Söz konusu Manisa ise, söz konusu Türkiye ise, söz konusu hizmet ise bizim için gerisi teferruattır" diye konuştu.

"Bizde eski yeni kavramı hiç olmamıştır"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa İl Koordinatör Dilek Yıldız Büyükdağ ise şunları söyledi: "AK Parti sadece siyasi bir hareket, sıradan bir oluşum değil. AK Parti aynı zamanda bir vefa harekatı. Bunu bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta gösterdi hamdolsun. Bizde eski yeni kavramı hiçbir zaman olmamıştır. Yeni dönemde de Manisa için yeni bir sürece gireceğimize inanıyorum. AK Parti sadece siyaset üreten bir siyasi hareket de olmamıştır. Son zamanlarda hepimizin takip ettiği dünyada yaşanan son gelişmelere karşı koymuş olduğu duruş, mazlum coğrafyalarda yaşanan bu anlamlardaki soykırımlara karşı göstermiş olduğu duruşla, Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla biz nerede durduğumuzu, neyi temsil ettiğimizi, ne kadar önemli bir yerde durduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk. Dolayısıyla inşallah büyük kongremizle birlikte ki henüz tarihi net değil. İl kongrelerini tamamladıktan kısa bir süre sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Yeni kongreyle birlikte Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni hedeflerimize hep beraber koşacağız. Bunu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Teşkilatımızın verdiği destekle, güçle, yolumuza birlik ve beraberlik içinde devam edeceğiz. Kongremiz Manisa'ya hayırlı olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Manisa İl Başkan adayı tanıtıldı - Son Dakika

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