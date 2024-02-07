Politika

AK Parti, Mardin'de belediye başkan adaylarını tanıttı

MARDİN - AK Parti, Mardin'de Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Programda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Vedat Işıkhan, seçimlerin önemine ilişkin mesajlar verdi.

Artuklu kapalı spor salonunda aday tanıtım töreni gerçekleştirildi. 10 ilçe binlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde AK Parti'nin 10 ilçe belediye başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kamuoyuna tanıtıldı.

Programda konuşan Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, " Mahalle başkanlarımızdan muhtarlarımıza ilçe teşkilatlarımızda il yönetimimize kadın kollarımızdan il gençlik kollarının birimlerimize kadar kardeşliğimizin hizmet aşkıyla birleştiğini görüyoruz. Yerel seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala ve ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi milletimize en iyi hizmeti götürmek adına yoğun çalışmalar, istişareler ve temayüller sonucunda ilçelerimiz için adaylarımızın belirlenme süreci de nihayet tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mardinli hemşehrilerimden Cumhurbaşkamıza vefa borçlarını ödemeye davet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Vedat Işıkhan şöyle aktardı:

Mardin'i Türkiye Yüzyılına hazırlayacak ekip ve Mardin'in değerine değer katacak AK Parti teşkilatı adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Tüm sorunlarla ilgilenen belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Efkan Ala, Adayları tebrik ediyorum daha güçlü bir belediyecilik için sizlerden destek beliyoruz şeklinde konuştu.

Ala, "Gençleri kutluyorum. Beklenen ve inanmış bir gençlik gördüğüm için tebrik ediyorum. Kadınlarımız ülkenin yönetimine katkıda bulunuyor. Hepsini tebrik ediyorum. Aileleri ziyarete gittiğiniz zaman siyasete katılmalarını söyleyin. Adaylarımıza destek bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Mardin'deki ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Ak Parti'nin Mardin'de ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı: Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Artuklu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, Dargeçit İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik İlçe Başkan Adayı Faruk Necimoğlu, Kızıltepe İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Ertaş, Mazıdağı İlçe Belediye Başkan Adayı İlhameddin Belek, Midyat İlçe Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin, Nusaybin İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Çelik, Ömerli Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkan Adayı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkan Adayı Hayrettin Demir aday oldu.