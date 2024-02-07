AK Parti, Mardin'de belediye başkan adaylarını tanıttı
MARDİN - AK Parti, Mardin'de Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Programda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Vedat Işıkhan, seçimlerin önemine ilişkin mesajlar verdi.
Artuklu kapalı spor salonunda aday tanıtım töreni gerçekleştirildi. 10 ilçe binlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde AK Parti'nin 10 ilçe belediye başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kamuoyuna tanıtıldı.
Programda konuşan Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, " Mahalle başkanlarımızdan muhtarlarımıza ilçe teşkilatlarımızda il yönetimimize kadın kollarımızdan il gençlik kollarının birimlerimize kadar kardeşliğimizin hizmet aşkıyla birleştiğini görüyoruz. Yerel seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala ve ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi milletimize en iyi hizmeti götürmek adına yoğun çalışmalar, istişareler ve temayüller sonucunda ilçelerimiz için adaylarımızın belirlenme süreci de nihayet tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Mardinli hemşehrilerimden Cumhurbaşkamıza vefa borçlarını ödemeye davet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Vedat Işıkhan şöyle aktardı:
Mardin'i Türkiye Yüzyılına hazırlayacak ekip ve Mardin'in değerine değer katacak AK Parti teşkilatı adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Tüm sorunlarla ilgilenen belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Efkan Ala, Adayları tebrik ediyorum daha güçlü bir belediyecilik için sizlerden destek beliyoruz şeklinde konuştu.
Ala, "Gençleri kutluyorum. Beklenen ve inanmış bir gençlik gördüğüm için tebrik ediyorum. Kadınlarımız ülkenin yönetimine katkıda bulunuyor. Hepsini tebrik ediyorum. Aileleri ziyarete gittiğiniz zaman siyasete katılmalarını söyleyin. Adaylarımıza destek bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti'nin Mardin'deki ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Ak Parti'nin Mardin'de ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı: Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Artuklu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, Dargeçit İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik İlçe Başkan Adayı Faruk Necimoğlu, Kızıltepe İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Ertaş, Mazıdağı İlçe Belediye Başkan Adayı İlhameddin Belek, Midyat İlçe Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin, Nusaybin İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Çelik, Ömerli Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkan Adayı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkan Adayı Hayrettin Demir aday oldu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ın doğusunda gerçekleşen saldırıda Saadi'nin kullandığı araç hedef alındı ve Saadi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırıya tepki göstererek 'Amerika'ya hayır' sloganları attı. Irak hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Son Dakika › Politika › AK Parti, Mardin'de belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?