AK Partili Murat Baybatur'un mutlu günü - Son Dakika
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AK Partili Murat Baybatur'un mutlu günü

04.09.2022 11:36
AK Partili Murat Baybatur'un mutlu günü

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un oğlu Muhammed Furkan'ı sünnet töreni, AK Partili ve CHP'li milletvekillerini buluşturdu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un oğlu Muhammed Furkan'ı sünnet töreni, AK Partili ve CHP'li milletvekillerini buluşturdu.

Şehirdeki bir otelde düzenlenen törende davetlileri Murat ve Esra Baybatur çifti karşıladı.

Törene AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Baybatur, törene katılanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Murat Baybatur'un mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Murat Baybatur'un mutlu günü - Son Dakika
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