AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü gösterildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü gösterildi

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: DEM Parti\'ye hukukun üstünlüğü gösterildi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Yaşanan onca sokak olaylarının, yağmaların, yakmaların ve can kayıplarına karşın sorumluların cezasız kalacağı hayaline bürünen DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü, dava sonucu alınan kararlarla bir kez daha gösterilmiştir.

23.05.2024 20:16
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AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Yaşanan onca sokak olaylarının, yağmaların, yakmaların ve can kayıplarına karşın sorumluların cezasız kalacağı hayaline bürünen DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü, dava sonucu alınan kararlarla bir kez daha gösterilmiştir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediye başkanlarının ilk icraatlarının, "Balık baştan kokar" deyimini akıllara getirdiğini belirterek, "Eş, dost, akrabalar, 'adamcılık' atamalarıyla nepotizm belediyeciliğine ve yönetimine şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in benzer atamalar yaptığını dile getiren Kılıç, "Milletimizin kaynaklarını vurdumduymaz bir şekilde har vurup harman savuranlar; lüks ve şatafattan ödün vermeyip, küçücük çocukları belediye çukurlarında ölüme terk edenler, bakımsızlıktan ve arızalardan dolayı hareket dahi edemeyen İETT otobüsleri ve metrobüslerini ite kaka çalıştırmaya çalışan İstanbullu vatandaşımızın derdine dert ekleyen zatı, İstanbulluların ve ülke kamuoyunun takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kobani bahanesiyle başlatılan eylemlere ilişkin dava hakkındaki "Bu dava siyasidir" yorumlarına işaret eden Kılıç, "Bu davanın siyasi değil, hukuki olduğunu anlamak için 2014 yılının ekim ayına dönmek gerekmektedir." dedi.

Kılıç, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin 5 Ekim 2014'te "gençleri, kadınları 7'den 70'e herkesi Kobani'ye sahip çıkmaya, metropolleri işgal etmeye" çağırmak için açıklamalar yaptıklarını, 6 Ekim 2014'te ise HDP Parti Meclisi ile MYK'nın toplandığını ve terör örgütü PKK'nın yayımladığı metni destekler nitelikte sosyal medya hesaplarından çağrı yapıldığını hatırlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre, 36 ilde sokak eylemleri olduğunu belirten Kılıç, çıkan olaylarda Yasin Börü'nün başını ezerek katleden, 2 polis memurunu şehit eden, 44 sivil vatandaşın canına mal olan olayların suçlularına ve destekçilerine gereken cezanın verildiğini söyledi.

Kılıç, "Yaşanan onca sokak olaylarının, yağmaların, yakmaların ve can kayıplarına karşın sorumluların cezasız kalacağı hayaline bürünen DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü, dava sonucu alınan kararlarla bir kez daha gösterilmiştir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: DEM Parti'ye hukukun üstünlüğü gösterildi - Son Dakika

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