AK Parti Milletvekili Akçadağ'da yeni projeleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili Akçadağ'da yeni projeleri anlattı

AK Parti Milletvekili Akçadağ\'da yeni projeleri anlattı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde yaptığı ziyaretlerde yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Akçadağ Çarşısı, kalıcı konutlar ve köy evleri çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.

09.02.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "6 Şubat'ın izlerini silmeye kararlıyız, tek bir vatandaşımızı mağdur etmeden birlik beraberlik içerisinde yeni bir Akçadağ inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte ziyaret ettiği Akçadağ'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremler de işyerleri hasar alan esnaflar için Emlak konut tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan "Akçadağ Çarşısı" için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni çarşı projesi kapsamında 19 dönümlük bir alan üzerine 72 adet işyerinin yanı sıra 100 adette kalıcı konutun inşa edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, esnaf ziyareti sonrasında Kotongölü Mahallesi'nde bulunan konteyner kenti ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Başpınar Mahallesi lökomarlar mevkiinde 9 Haziran'da TOKİ tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında 7 ayda yüzde 90 fiziki tamamlanmaya ulaşıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı hızla süren konutların 2024'ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti.

İlçe genelinde devam eden köy evleri çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, "2 bin 173 köy evinin bin 50'sinde çalışmalar hızla sürüyor. İnşallah Akçadağlı hemşehrilermiz ile birlikte tüm mağduriyetlerinin giderildiği seneleri hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Başta direktifleri ile şehrimizi asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bakanlıklarımıza ve bağlı birimlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, Malatya, Akçadağ, Deprem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Akçadağ'da yeni projeleri anlattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Akçadağ'da yeni projeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement