AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: "Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: "Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var"

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: "Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var"
08.06.2026 10:46  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Biz enerjimizi de vaktimizi de sadece ve sadece bu memlekete hizmet etmeye ayırdık.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Biz enerjimizi de vaktimizi de sadece ve sadece bu memlekete hizmet etmeye ayırdık. Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var. İşimiz de gücümüz de milletimize hizmet etmek" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Gelibolu'da ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal'ın da katıldığı toplantıda, Çanakkale'nin öncelikli ihtiyaçları, devam eden yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Gider, AK Parti'nin gündeminde sadece hizmet olduğuna vurgu yaptı. CHP gibi kavgalarla anılan bir parti olmadıklarının altını çizen Milletvekili Gider, toplantının hemen ardından değerlendirmelerde bulundu. Gider, siyasi polemiklerden uzak, tamamen hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Muhalefetin kendi içindeki tartışmalarına ve siyasi gerilimlerine prim vermeyeceklerini belirten Milletvekili Gider, AK Parti kadrolarının tek bir odak noktası olduğunu ifade etti.

Bizim derdimiz Çanakkale'miz ve ülkemiz

AK Parti'nin CHP gibi kavga ve gürültülerle anılan bir parti olmadığını ifade eden Milletvekili Gider, "Biz CHP değiliz; bir kavga partisi hiç değiliz. Bizim enerjimiz de vaktimiz de sadece ve sadece işimize, yani bu memlekete hizmet etmeye ayrılmıştır. Kendi işlerine bizi karıştırmaya uğraşmasınlar. Bizim AK Parti olarak çok işimiz var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Başkaları iç çekişmelerle gündemi meşgul edebilir ancak bizim böyle bir lüksümüz yok. Bizim derdimiz, Çanakkale'mize daha iyi, daha kalıcı nasıl hizmet üretebileceğimizdir" dedi.

Bizim siyasetimiz söz değil eser siyasetidir

Siyaseti üretilen eserler üzerinden okuduklarını dile getiren Ayhan Gider, bunun en yakın örneklerinden birinin Gelibolu'da hayata geçirilen yatırım olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Gestaş Gelibolu Feribot İskelesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Milletvekili Gider, "Bakın, laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla GESTAŞ Gelibolu Feribot İskelesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu yatırım, Çanakkale'nin vizyonuna ve ulaşım konforuna doğrudan katkı sunan somut bir adımdır. Biz sahada, milletimizin hayatını kolaylaştıracak projelerle varız. Kadrolarımızla birlikte, Çanakkale'nin her bir köşesine değer katmaya, somut sonuç üreten çalışmaların takipçisi olmaya ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle sahada olduğunu belirten Gider, "İlçe başkanlarımız ve yönetimleri başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Yaptığımız toplantıların konusu hiçbir zaman kişiler ya da siyasi tartışmalar olmadı. Her toplantımızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmenin yollarını arıyoruz. Çanakkale'nin hangi ilçesinde hangi ihtiyaç varsa onu konuşuyor, çözüm üretmek için de birlikte hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: 'Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:50:02. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: "Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.