AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: "Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Biz enerjimizi de vaktimizi de sadece ve sadece bu memlekete hizmet etmeye ayırdık. Bizim gündemimizde kavga değil, hizmet var. İşimiz de gücümüz de milletimize hizmet etmek" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Gelibolu'da ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal'ın da katıldığı toplantıda, Çanakkale'nin öncelikli ihtiyaçları, devam eden yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Gider, AK Parti'nin gündeminde sadece hizmet olduğuna vurgu yaptı. CHP gibi kavgalarla anılan bir parti olmadıklarının altını çizen Milletvekili Gider, toplantının hemen ardından değerlendirmelerde bulundu. Gider, siyasi polemiklerden uzak, tamamen hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Muhalefetin kendi içindeki tartışmalarına ve siyasi gerilimlerine prim vermeyeceklerini belirten Milletvekili Gider, AK Parti kadrolarının tek bir odak noktası olduğunu ifade etti.

Bizim derdimiz Çanakkale'miz ve ülkemiz

AK Parti'nin CHP gibi kavga ve gürültülerle anılan bir parti olmadığını ifade eden Milletvekili Gider, "Biz CHP değiliz; bir kavga partisi hiç değiliz. Bizim enerjimiz de vaktimiz de sadece ve sadece işimize, yani bu memlekete hizmet etmeye ayrılmıştır. Kendi işlerine bizi karıştırmaya uğraşmasınlar. Bizim AK Parti olarak çok işimiz var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Başkaları iç çekişmelerle gündemi meşgul edebilir ancak bizim böyle bir lüksümüz yok. Bizim derdimiz, Çanakkale'mize daha iyi, daha kalıcı nasıl hizmet üretebileceğimizdir" dedi.

Bizim siyasetimiz söz değil eser siyasetidir

Siyaseti üretilen eserler üzerinden okuduklarını dile getiren Ayhan Gider, bunun en yakın örneklerinden birinin Gelibolu'da hayata geçirilen yatırım olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Gestaş Gelibolu Feribot İskelesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Milletvekili Gider, "Bakın, laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla GESTAŞ Gelibolu Feribot İskelesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu yatırım, Çanakkale'nin vizyonuna ve ulaşım konforuna doğrudan katkı sunan somut bir adımdır. Biz sahada, milletimizin hayatını kolaylaştıracak projelerle varız. Kadrolarımızla birlikte, Çanakkale'nin her bir köşesine değer katmaya, somut sonuç üreten çalışmaların takipçisi olmaya ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle sahada olduğunu belirten Gider, "İlçe başkanlarımız ve yönetimleri başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Yaptığımız toplantıların konusu hiçbir zaman kişiler ya da siyasi tartışmalar olmadı. Her toplantımızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmenin yollarını arıyoruz. Çanakkale'nin hangi ilçesinde hangi ihtiyaç varsa onu konuşuyor, çözüm üretmek için de birlikte hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE