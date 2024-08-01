AK Parti Milletvekili Cıngı: Sokak hayvanları kanununda köpeklerin uyutulmasıyla ilgili bir gerçeklik yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Cıngı: Sokak hayvanları kanununda köpeklerin uyutulmasıyla ilgili bir gerçeklik yok

AK Parti Milletvekili Cıngı: Sokak hayvanları kanununda köpeklerin uyutulmasıyla ilgili bir gerçeklik yok

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sokak hayvanları kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cıngı, kanunda köpeklerin uyutulmasıyla ilgili bir madde olmadığını belirtti.

01.08.2024 15:50  Güncelleme: 15:56
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sokak hayvanları kanunu ile ilgili, "Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de kabul edilen Sokak Hayvanları Yasası ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sokak köpekleri probleminin geleceği tehdit eden bir hakikat olduğunu söyleyen Cıngı, "Sokak köpekleri probleminin ülkemizin geleceğini, çocuklarımızı, gençlerimizi ve kendimizi de tehdit eden bir hakikat olduğunu kimse inkar etmiyor. Herkes bunu kabul ediyor, mutabakat sağlanıyor. Bu iyi bir gelişme. Bunun çözümünde çeşitli metotlar öne sürüldü. Kayseri'mizde biz bu sorunu asgari seviyede yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin, Talas, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerimizin de hayvan barınakları var. Belediye başkanlarımız yıllardır bu işe kafa yoruyorlar ve Kayseri'de sosyal hayatı tehdit eden bir duruma henüz gelmedi. İstanbul dahil olmak üzere birçok şehrimizde insanlar sokağa çıkma riskine girmek istemiyorlar. İstanbul'da oturan bir dostumuz boğaza yakın bir yerde oturuyor ve 'Kköpek korkusundan gece boğaza inemiyorum' diyor. Nasıl bir seviyeye geldiğimizi düşünebiliyor musunuz. Bu problemin çözümü de daha önce yakala, aşıla ve bırak diye bir çözüm üzerine bina edilmişti. Şu anda da bu köpekler artık sosyal hayata, cadde ve sokaklara çok fazla girdiği için barınaklarda yetiştirilsin ve sahiplenilsin, hayvanseverlerimiz petshoplardan hayvan almasınlar, bu köpekleri sahiplensinler diye sahiplendirmeyi özendirecek bir formülasyon üzerine kanun çıktı" ifadelerini kullandı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nu ilk olarak 2004 yılında AK Parti'nin çıkardığını söyleyen Cıngı, çıkan yasada köpek öldürme, telef etme gibi maddelerin bulunmadığını söyleyerek, "Bu kanunla hayvanları, insanlar koruyacak tedbirler alındı ve hayvanlara eziyet edenlere ceza ve yaptırımlar getirildi. Bunun etrafında şekillenen bir anlayış ile sokak köpekleri aşılandı, kısırlaştırıldı ve yine sokaklara bırakıldı ama şu anda popülasyonu ve nüfusu çok arttığı için bunun korunaklı alanlarda beslenmesi öngörülüyor. Küçük ama sesi çok fazla çıkan bir azınlık, sanki çıkan yeni kanunda köpek öldürme, telef etme ve uyutma gibi bir formülasyon olduğu imajını uyandırdı. Böyle bir şey yok. Kanunun 17 maddesine bakarsanız hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok. Sadece 2014 yılında çıkan kanunda, köpekler salgın hastalık taşıyorsa, aşırı saldırgan ve zapt edilemiyorsa, insanları tehdit eder bir mahiyet arz ediyorsa veteriner raporu ile veterinerler kontrolünde uyutulur diye bir madde var zaten. Bu şimdiye kadar yapılmıyordu veya çok elzem olan durumlarda yapılıyordu. Mevcut kanunda aynısını tekrardan o kanunu atfederek ifade ediyor. Değişen bir şey yok. Yeni çıkan kanunda köpeklerin uyutulması, telef edilmesi gibi bir madde yok. Önceden neyse şu anda da aynısı devam edilsin isteniyor ama barınaklara alınsın, insanlar zararlı etkilerinden kurtarılsın, ondan sonra da vatandaşlarımız köpekleri sahiplensinler ve bu nüfus kontrol altına alınsın diye devletimizin bir öngörüsü var. Bundan sonra daha rahat ve sistemli bir sahiplenme olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Cıngı: Sokak hayvanları kanununda köpeklerin uyutulmasıyla ilgili bir gerçeklik yok - Son Dakika

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