AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınadı

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti\'nin TBMM\'deki kürsü eylemini kınadı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınayarak, milletin çalışmalarına engel olunmasını yanlış bulduklarını belirtti. Açıkkapı, ayrıca Türkiye'nin uzay çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve terörle arasına mesafe koyamayanların trajikomik bir hale düştüğünü ifade etti.

05.06.2024 15:59
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınayarak, "Milletimiz için yapmış olduğumuz çalışmalara engel olunmasını yanlış buluyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Milletimizin sinir uçlarıyla hiç kimsenin oynamaya hakkı ve haddi yoktur." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, bu konudaki bilinci arttırmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Ejder Açıkkapı, 22 sene önce Türkiye'nin uzay yolculuğuna çıkmasının hayal bile edilemeyeceğini söyleyerek, "İkinci uzay yolcumuz Sayın Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da uzaya gidecek. Uzay çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 22 sene önce hayal edilmeyen ne varsa bugün gerçekleşiyor." diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri tarafından Genel Kurul'da kürsü işgaline varan tahrik girişimleri olduğunu anlatan Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Ben bunu şiddetle ve esefle kınıyorum. Terörle ve teröristle arasına mesafe koyamayanlar, PKK'nın bebek katili bir terör örgütü olduğunu ifade etmekten aciz olanlar, bugün aslında hem kendileriyle çelişmektedir hem de trajikomik bir hale düşmektedir. Ağızlarından insan haklarını, demokrasiyi düşürmeyenler, mevzu bebek katillerine geldiği zaman adeta lal olmaktadırlar. Milletimiz apaçık her şeyi çok net ve berrak bir şekilde görmektedir. Aziz milletimizin bağrından çıkan askerimize, polisimize ve sivilimize kastedenler ve bu hain terör olaylarını gerçekleştirenler, Kandil kaynaklı talimatlarla kendisine yön çizenler, yanlış yoldadırlar. Öncelikle Kandil'in siyasi uzantısı niteliğindeki bu siyasi partinin terörle ve terör örgütleriyle arasına bir mesafe koyması, terör örgütünün katliamlarını şiddetle kınamasını bekliyoruz. Bunu yapmadıkları sürece ifade ettikleri hiçbir hak ve özgürlüğün, demokrasi söyleminin milletimizin nazarında değeri yoktur, olamaz. Milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Genel Kurul'da milletimiz için yapmış olduğumuz çalışmalara engel olunmasını yanlış buluyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Milletimizin sinir uçlarıyla hiç kimsenin oynamaya hakkı ve haddi yoktur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınadı - Son Dakika

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