AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan: Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile ilgili birçok gündem karşımıza gelecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan: Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile ilgili birçok gündem karşımıza gelecek

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, dünya üzerindeki birçok konunun savaş potansiyelini artırdığını belirterek, gelecekte 3. Dünya Savaşı ile ilgili birçok gündemin karşımıza geleceğini söyledi. Çalışkan, Rusya-Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze'yi işgali gibi olayların dünya ülkelerini etkilediğini ve dünyada suların ısındığını ifade etti. Ayrıca, Çalışkan, 1. ve 2. Dünya Savaşları süreçlerinin bugün tekrarlandığını ve bu süreçlerin bir dünya savaşına dönüşebileceğini vurgulayarak, her zaman barıştan yana olduklarını belirtti.

10.07.2024 16:35
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, "Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile alakalı birçok gündem karşımıza gelecek." değerlendirmesini yaptı.

Çalışkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'de vahşi bir şekilde soykırım uygulaması, Rusya- Ukrayna krizi, Kovid-19 salgını sonrası dünya ekonomisindeki bozulmalar, nükleer silahların ve silahlanmanın yaygınlaşması, siber savaşlar gibi savaş potansiyelini artıran birçok konunun tartışıldığını söyledi.

"Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile alakalı birçok gündem karşımıza gelecek." ifadelerini kullanan Çalışkan, "Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'yi işgali dünya üzerinde soğuk savaşın bitmesinden sonraki şüphesiz en çarpıcı olaylar arasında. Bu iki olay dünya ülkeleri açısından farklı okunsa da bu iki olayın ortak yanı sadece bulundukları yerde sınırlı kalmıyor ve açık ekonomiye sahip bütün ülkeleri az ya da çok etkiliyor. Bir gerçeği inkar edemeyiz, dünyada sular ısınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

1. ve 2. Dünya savaşlarının çıktığı süreçlerin bugün de tekrarlandığını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kaynak kıtlığı ve ambargosu, ekonomik stres, mülteci akışı ve ırkçılık, ender de olsa çevresel değişim çatışmaları bir dünya savaşına dönüşecek şekilde süreçleri maalesef besliyor. 1. ve 2. Dünya savaşlarında dünya çok şey kaybetti. Savaşın kazananı yoktur. Bizler çocuk, yaşlı, bebek demeden birçok masumun ölümüne sebep olabilecek savaştan yana değil her zaman barıştan yanayız."

Çalışkan, yarın Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı olduğunu anımsatarak, "Dünyada bu soykırımlar maalesef hala devam ediyor. Gazze'de hala yaşıyoruz. Geçen bunca seneye rağmen Boşnak halkının kanayan yarası hala devam ediyor. Türkiye olarak bugün nasıl Gazzeli kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, ilelebet Boşnak kardeşlerimizin ve dünyadaki bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan: Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile ilgili birçok gündem karşımıza gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan: Gelecekte 3. Dünya Savaşı ile ilgili birçok gündem karşımıza gelecek - Son Dakika
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