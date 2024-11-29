AK Parti Milletvekili Gider\'den FETÖ\'cü eleştirileri

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik eyleme tepki göstererek, "Bu Meclisi en çok basmak isteyen FETÖ'cülerdi. Aklınızı başınıza devşirin" dedi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir yere hizmet ederken oradan ne kadar oy aldık diye bakmadıklarını belirterek, "Orada ne kadar üyemiz var diye de bakmayız. Çünkü biz Türkiye'nin partisiyiz. Bu memleketin sevdasıyla kurulmuş bir partiyiz. Bir hareketin, bir fikrin partisiyiz. Bir yere hizmet ederken oranın neye ihtiyacı var diye bakarız. Bozcaada'mıza da AK Parti iktidara geldiği günden beri bu bakış açısıyla hizmet etmiştir. Çalışmalarını bu bakış açısıyla yürütmüştür. Bozcaada'nın kış nüfusu çok düşük olmasına rağmen en büyük ilçelerimizdeki kongrelere hangi kadroyla gidiyorsak bugün de buraya o kadro ile geldik. Her dönem olduğu gibi şimdi de Bozcaadalılara ve Bozcaada Belediyesine şu taahhüdü sonuna kadar veriyoruz: Çevreyi korumak şartıyla, turizm dışında imar düşünmemek şartıyla, yerlerimizi kimsenin betonlaştırmasına izin vermemek şartıyla talep edeceğiniz her destekte biz yanınızdayız. Yeter ki yapmak istediğiniz işler memleketin hayrına olsun. Yeter ki getirdiğiniz talepler laf olsun beri gelsin diye değil, bu memleketin faydasına olsun" dedi.

"Bu Meclisi en çok basmak isteyen FETÖ'cülerdi"

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik eylemlere de tepki gösteren Gider, "Meclis basmaya kalktılar. Bu Meclisi en çok basmak isteyen FETÖ'cülerdi. Aklınızı başınıza devşirin. İçişleri Bakanımız terörle, uyuşturucuyla, her türlü yolsuzlukla mücadele ediyor. Bakanımızı Meclise sokmayacaklarmış, yolunu keseceklermiş. Siz yancı bile değilsiniz, yancının yancısısınız" diye konuştu.

Kongreye AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE