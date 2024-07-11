AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Gazze'de yaşananlar da soykırımdır - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Gazze'de yaşananlar da soykırımdır

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Srebrenitsa ve Ruanda'da yaşananların soykırım olarak kabul edildiği gibi, Gazze'de yaşananların da soykırım olduğunu belirtti. Çilez, basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, Avrupa'nın insan hakları söylemlerinin Srebrenitsa'da yaşananlarla bağdaşmadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve Bosna arasındaki güçlü bağa vurgu yaparak, Boşnak kardeşlerin kendi topraklarında özgür iradeleriyle yaşayacaklarını ve Türkiye'nin destekçisi olacağını söyledi. Gazze'de ise Amerika ve Batı'nın koruması altında büyük bir katliamın yaşandığını belirten Çilez, İsrail hükümetini soykırımın suçlusu olarak gösterdi.

11.07.2024 20:23
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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Srebrenitsa'da, Ruanda'da yaşananlar nasıl soykırımsa, Gazze'de yaşananlar da soykırımdır." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 yıl önce Müslüman Boşnakların tarihin en ağır ve en acı katliamlarından birine maruz kaldığını belirterek, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Medeniyet, demokrasi, kadın ve çocuk haklarından bahseden Avrupa'nın söylemlerine bakıldığında Srebrenitsa'da yaşananların insan haklarıyla bağdaşmadığını dile getiren Çilez, şöyle konuştu:

"Dünya 5'ten büyüktür. Bu dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Herkes diniyle, geleneğiyle özgür ve bağımsız bir şekilde bu dünyada yaşamalıdır. Batı'nın bitmeyen ihtirasları, hevesleri ve kendi kurguları maalesef dünyayı hepimize zehir etmektedir. Bunu dün Srebrenitsa'da, bugün Gazze'de, Filistin'de görüyoruz."

Türkiye ve Bosna arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret eden Çilez, "Boşnaklar bizim kardeşimizdir. Onlarla gönül ve kardeşlik bağımız ilelebet devam edecektir. Avrupa'nın göbeğinde Müslüman bir toplum istemeyen Avrupa olsa da Boşnak kardeşlerimiz kendi topraklarında hür ve özgür iradeleriyle yaşayacak ve var olacaktır. En büyük destekçisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çilez, Gazze'de, Amerika'nın ve Batı'nın koruma kalkanı altında büyük bir katliamın yaşandığını belirterek, "Srebrenitsa'da, Ruanda'da yaşananlar nasıl soykırımsa, Gazze'de yaşananlar da soykırımdır. Bu soykırımın suçlusu tüm İsrail hükümetidir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Gazze'de yaşananlar da soykırımdır - Son Dakika

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