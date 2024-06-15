AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Battalgazi'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Battalgazi'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ölmeztoprak, muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti. Ayrıca deprem bölgesi kentlerde sürdürülen inşa ve ihya çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

15.06.2024 19:12
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enis Aydoğanla birlikte Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi ile Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç'ı ziyaret etti. Kırçuval Mahallesini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Dezavantajlı öğrenci Sevim Levent'in karne heyecanına da ortak olan Milletvekili Ölmeztoprak, eğitim ve öğretim dönemini taktir alarak tamamlayan Sevim Levent'i ikametinde ziyaret ederek başarıların devamını diledi.

"Mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz"

Mahalle muhtarları düzenli bir şekilde iletişim içerisinde bulunduklarını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Dernek üyesi mahalle muhtarlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızı bazen tek tek ziyaret ediyoruz bazen de dernek ziyaretleri ile bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyoruz. 6 Şubat depremleri sonrasında mahalle muhtarlarımızın özverili çalışmaları taktire şayan. Bu hizmetlerin bir parçası olabilmek, yaşam, kültür, sanat, tarım, eğitim hayatın her alanında var olan kıymetli hemşerilerimizin yaşam alanlarının bir adım ileriye büyüme ve gelişme yönünde pozitif bir noktaya taşınması bizleri ziyadesi ile mutlu edecektir. Bu noktada, mahalle muhtarlarımızla kent genelinde devam eden imar, inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin durumları istişare ederek, muhtarlarımızdan talepleri alıyoruz ki mahalle mahalle hakimiyeti sağlayarak herhangi bir aksaklık yaşanmadan hizmetler daha hızlı bir şekilde hayata geçebilsin" dedi.

Deprem bölgesi kentlerin tasarruf tedbirleri dışında tutulduğunu da ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, kent genelinde sürdürülen inşa ve ihya çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Battalgazi'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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