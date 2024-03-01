AK Parti Milletvekili Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Milletvekili Malatya\'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.

01.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:06
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Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatyalıların ilettiği talepleri için çalışmalara başladı ve Ankara'ya döner dönmez bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yaptığı ziyaretlerde Malatya'da devam eden çalışmaları, yeni proje ve yatırımları görüştü, vatandaşların taleplerini iletti. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak, depremden etkilenen vatandaşların taleplerini yerine getirebilmek için Malatya ve Ankara arasında mekik dokuyan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştirerek Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini anlattı.

Esnafın taleplerini iletti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'u ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya esnafının taleplerini iletti, devam eden çalışmaların hızlanması için ek kaynak istedi. Yaptığı görüşme ile ilgili bilgi veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Bakan yardımcımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde, esnafımızın sorunları başta olmak üzere deprem bölgesi illerinin mücbir sebep durumunun uzatılmasını, esnafımıza verilen kredilerin faiz oranlarını ve şartların daha iyi hale getirilmesini, uzun süreli yapılandırma imkanlarını, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yürüyen tüm imar ve inşa faaliyetlerinin finansmanlarını ve Fırat Kalkınma Ajansımızın yürüttüğü projelerle ilgili spesifik mali destek ihtiyaçlarını istişare ederek taleplerimizi aktardık" dedi.

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak ile gerçekleştirdiği görüşmede ise esnafın ve girişimcilerin sorunlarını konuştu. Asrın felaketinde iş yerlerine kaybeden esnafın ticari hayatına devam edebilmesi için kurulan ticari konteynerlerin ihtiyaçlarını Bakan Yardımcısı Uçurmak'a aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda üretim ve yatırım faaliyetleri yapan esnaflarımızı destekleme noktasındaki taleplerini bakan yardımcımıza aktardım" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da yapımı devam eden Karayolları Projelerini görüştü. Ölmeztoprak "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Malatya Kuzey Çevre Yolu Projesi, Malatya-Darende-Gölbaşı-5. BL. HD Yolu 1. Kısım BSK Yapımı, Pütürge Ayrımı-Doğanyol İl Yolu Yapım İşi Projesi ve Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Yapımı projeleri devam ediyor. Takipçisi olduğumuz tüm bu projeleri en kısa süre Malatya'mıza kazandıracağız" dedi.

Konteyner kentleri görüştü

AFAD'a yaptığı ziyarette AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'dan, AFAD'ın Malatya'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Ölmeztoprak şunları söyledi:

"Konteynerlerin genel durumlarını, gidişatlarını, tefrişatlarını ve mevsimsel geçişlerde konteynerlarda yaşayan hemşerilerimizin karşılaşabilecek olası zorluklarda alınabilecek önlemler hakkında bilgi aldık. Konteyner Kentlerimizde yaşayan hemşerilerimizin taleplerinin başında olan tadilat ve tamirat hususunu aktarmamız neticesinde AFAD'ın beş mobil ekibi ile birlikte 7 gün 24 saat çalışmaya başladıklarının bilgisini almamız, bizleri mutlu etti."

Malatya'nın daha hızlı ayağa kalkması için çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Ölmeztoprak, "Malatya'mıza gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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