AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 105. Yıldönümünde konuşma yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 105. Yıldönümünde konuşma yaptı

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi\'nin 105. Yıldönümünde konuşma yaptı

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için Erzurum'a gelişinin 105. Yıldönümü vesilesiyle TBMM kürsüsünde bir konuşma yaptı. Konuşmasında Erzurum'un tarihi önemine vurgu yapan Öz, Erzurum Kongresi'nin kahramanlarını minnetle anarak, bölgedeki Ermeni ve Pontus Rum devleti kurma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.

03.07.2024 17:49
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için Erzurum'a gelişinin 105. Yıldönümü vesilesiyle TBMM kürsüsünde bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 3 Temmuz'da Erzurum'a geldiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Meclis'te yaptığı konuşmada "Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilgisi ve Mondros Mütarekesi sonrası, İtilaf Devletleri'nin ülkeyi işgal etmeye başlamasıyla İzmir'in işgali bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin fitilini ateşledi. Havza ve Amasya'dan sonra Erzurum'a gelmesinin sebebi, Erzurum'u korumak için bir araya gelen derneklerin 10 Temmuz'da kongre kararı almış olmalarıydı. " dedi.

"Kahramanları minnetle anıyoruz"

Erzurum'un tarihi açıdan birçok öneme sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Öz, "1071'de Malazgirt zaferi sonrası Saltukoğulları'na ikta edilen Erzurum, 1514'te Osmanlı'nın eline geçip huzurlu bir birliktelik yaşadı. Evliya Çelebi'nin deyimiyle, İstanbul ve İzmir'den sonra en büyük gümrük şehriydi. 1829, 1878 ve 1916 yıllarındaki savaşlar sonrası şehir adeta tarihten silindi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" kitabından: "Bu sefer geldiğim Erzurum başka bir Erzurum'du. asırlarca gururunu yapan serhat şehri ruhundan başka pek az şey kalmıştı... Ölüm, geride kendisinden başka hiçbir canlı şey koymamak ister gibi şehre saldırmıştı. Bu, eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde ölümün zaferiydi." Erzurum Kongresi'nin kahramanları, 56 delegenin kararlı duruşu ve Erzurum halkının desteğiyle toplanan kongre, bölgedeki Ermeni ve Pontus Rum devleti kurma girişimlerine karşı durdu. Kongrede etkin rol oynayan isimler, Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat, Refet, Rauf, Kazım, Hoca Raif ve Mustafa Kemal'e destek veren Cevat Dursunoğlu, Binbaşı Kazım Yurdalan, Mustafa Durak Sakarya'yı gururla anıyorum. Erzurum Kongresi'ni tertip eden 56 delege ve kahraman Erzurum halkı için, İkinci Dünya Savaşı'ndaki ünlü bir söz yeniden söylenebilir: "Savaş tarihinde hiçbir vakit bu kadar çok kişi bu kadar az kişiye bu kadar şey borçlu olmamıştır." Erzurum Kongresi'ni gerçekleştiren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 105. Yıldönümünde konuşma yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 105. Yıldönümünde konuşma yaptı - Son Dakika
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