AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi

AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Merih Demiral\'a verilen cezaya tepki gösterdi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi. Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli futbolcu Merih Demiral ve Milli Takımın her zaman yanında olduklarını belirtti ve UEFA'nın kararının siyasi baskı sonucu alındığını ve taraflı olduğunu dile getirdi.

05.07.2024 15:59
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya maçında bozkurt işaret yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Baybatur, Milli futbolcu Merih Demiral ve Milli Takımın her zaman yanında olduklarını söyledi.

UEFA'nın almış olduğu kararın siyasi baskı sonucu alındığını ve taraflı olduğunu dile getiren Baybatur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Alman medyasında dün açıklanan 2 maç men cezasının, bugün UEFA'nın verdiği karar ile aynı olması sporun ruhuna aykırıdır. Türkiye'yi yarışın dışında bırakmak için siyasi baskı ile taraflı verildiği aşikardır. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ve Milli Takımımızın yanındayız." - MANİSA

Kaynak: İHA

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