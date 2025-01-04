Kadın Girişimciler Tarımda Destek Arıyor

Politika

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek kadın girişimciler başta olmak üzere tarım ve hayvancılık paydaşları ile düzenlenen toplantıda bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Tarım ve hayvancılıkta toplumumuzun ve çocuklarımızın geleceği için sağlam temellerle hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Milletvekili Ölmeztoprak burada Malatya Tarım İl Müdürü Osman Akar, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 40 kadın girişimci, kooperatif başkanları ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten platform üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirerek, tarım ve hayvancılığa dair sorun sıkıntı ve talepleri dinledi. Tarım ve hayvancılık konusundaki destek, hibe ve projeler ile ilgili istişareler de gerçekleştirildi.

Ziyaretten ve düzenlenen toplantıdan dolayı Milletvekili Ölmeztoprak'a teşekkürlerini sunan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüze ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan problemlerin çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Sayın Milletvekilimiz İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın kadın yetiştiricilerimiz ve kooperatif başkanlarımıza geçmişte olduğu gibi bundan sonra da destek olacağına inancımız tamdır. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın amacı da budur. Sayın Milletvekilimize kadın yetiştiricilerimiz ve üreticilerimize desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya ilişkin bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak ise, "Tarım İl Müdürümüz Osman Akar, Birlik Başkanımız İhsan Akın, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ve Derneği üyelerimiz, AK Parti İl Başkan Yardımcımız Ramazan Kaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Yaşar ve Battalgazi İlçe Teşkilatımızdan Firdevs Can ile birlikte, Tarım Platformu Kadın Girişimci Grubu ile bir araya geldik. Yaklaşık 40 kadın girişimcimizin, kooperatif başkanlarının ve hayvancılık alanında çalışan platform üyelerinin katıldığı toplantımızda, Malatya'mızın tüm ilçelerinden katılan kadın üreticilerimizle tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarımızı ve neler yapabileceğimizi istişare ettik. Kadın girişimcilerimizin hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş üretimi ve ayrıca çilek, buğday, mantar gibi farklı tarım ürünlerinin yetiştiriciliği konularında üretimi artırmaya yönelik projeleri ve buna bağlı olarak çözüm önerileri üzerinde durduk. Toplantımızda, üretilen tüm ürünlerin daha yüksek katma değerle pazarlanması için yapılabilecek çalışmalar ve organizasyonları değerlendirdik. Kadın üreticilerimizin tarımsal sigorta talepleri ve mevcut teşvik, hibe ve kredi olanakları hakkında konuştuk. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyen projelerimizi ve destek programlarını paylaştık. Halk Eğitim ve usta öğretici programları kapsamında açılacak kurslarla kadın girişimcilerimizin bilgi ve becerilerini artırmanın hedeflenmesi, sulama sistemleri, sondaj çalışmaları ve su problemlerinin önlenmesine yönelik projelerimizi istişare ettik" diye konuştu.

Kadın girişimcilerinin desteklenmesine, Malatya'da sanayi gibi tarım ve hayvancılığında daha da gelişmesi noktasında çaba sarfettiklerini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, şu ifadelere yer verdi:

"Tıpkı sanayi gibi tarım ve hayvancılığın da geliştirilmesi noktasında çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Kendine yeten ve aynı zamanda Ortadoğu'da gerek jeopolitik gerekse siyasi duruşu ve konumu ile birlikte umut olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlıklarımız tarafından yürütülen ciddi ve disiplinli programlar var. Temel parametrelerimizden biri olan enflasyon ile mücadele de mali disiplin ve fiyat istikrarı da önemli bir rol oynamaktadır. Tarım ve hayvancılıkta da toplumumuzun ve çocuklarımızın geleceği için sağlam temellerle hareket etmemiz gerekiyor. Kadın girişimcilerimizin her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da desteklenmesi ve bu alanda da faaliyet yürütmesi bizleri memnun etmektedir. Kadın girişimcilerimiz tecrübeleri ve düzenlediğimiz istişare toplantıları ile birlikte Malatya'mızda tarım ve hayvancılığı bir üst çıtaya taşımaya gayret edeceğiz." - MALATYA