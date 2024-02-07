AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı\'nın kurulmasını önerdi

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı"nın kurulmasını önerdi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ifade eden Bayram, depremler nedeniyle engelli olan vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün müstakil bir bakanlığa dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Bayram, şöyle devam etti:

"Sorunların çözümü, Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığının kurulmasıdır. Türkiye, bu bakanlığı kurduğu zaman dünyada bir ilk olacaktır ve dünya da bu bakanlığı kuracaktır. Bu konu önem arz ediyor. Buradan Meclis Başkanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, bütün partilerin genel başkanlarına, bütün milletvekillerine çağrım şudur; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ayrılması sorunları çözebilecek noktada değil."

Serkan Bayram, bu bakanlığın kurulmasının sorunların hızlı çözülmesini sağlayacağını vurguladı.

Engelli çocuğu olan kadınlara da emeklilik hakkının verilmesini isteyen Bayram, pozitif ayrımcılık yapılarak bu durumdaki kadınların emekli olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

AK Parti'li Bayram, kamudaki engelli çalışan kotasının yükseltilmesini de önerdi.