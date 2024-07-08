AK Parti Milletvekili: Srebrenitsa Soykırımı'nın Acısı Hala Tazeliğini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili: Srebrenitsa Soykırımı'nın Acısı Hala Tazeliğini Koruyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Srebrenitsa soykırımının 29 yıl sonra bile yüreklerde tazeliğini koruduğunu belirtti. Yazmacı, basın toplantısında, Srebrenitsa'da yaşanan acımasız katliamın Avrupa tarihinin silinmeyecek bir kara lekesi olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Ayrıca, Srebrenitsa'da hala binlerce kişinin cenazesine ulaşılamadığını ve bu kurbanların unutulmaması gerektiğini söyledi. Yazmacı, aynı zamanda Gazze'de yaşanan katliamlara da dikkat çekerek, geçmişten ders alınmadığını ve benzer şekilde katliamların devam ettiğini ifade etti.

08.07.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, aradan geçen 29 yıla rağmen Srebrenitsa soykırımının acısının yüreklerde tazeliğini koruduğunu belirtti.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 yıl önce Srebrenitsa'da tüm dünyanın gözleri önünde 8 bin 372 sivilin acımasızca katledildiğini anlatarak, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Srebrenitsa'da hala hayatını kaybeden binden fazla kişinin de cenazesine ulaşılamadığını ifade eden Yazmacı, 11 Temmuz'un Avrupa tarihinin silinmeyecek bir kara lekesi olduğunu belirtti.

Yazmacı, Srebrenitsa'da insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, acıların tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "Srebrenitsa katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından büyük önem taşıyor. O günleri unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Yazmacı, Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 14 kurbanın cenazesinin bu yıl 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde defnedileceğini ancak akıbetleri meçhul, mezar taşı dahi bulunmayan binden fazla kurban olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edildiğini anımsatan Yazmacı, şunları kaydetti:

"Bugün yine dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor. Yine bir toplum sadece inançları nedeniyle topluca katlediliyor. Gazze'de sivil on binlerce insan kendilerini medeni addeden Batı'nın alkışları eşliğinde Netanyahu ve hükümeti tarafından öldürülüyor. 29 yıl önce Bosna'da yaşananların daha ağırı bugün Gazze'de yaşanıyor. Gazze'de yaşamını yitiren kardeşlerimizin sayısı 38 bini geçti. Geçmişten hiç ders çıkarmadan benzer şekilde katliama göz yumulmaya devam ediliyor."

Kaynak: AA

Cevahir Asuman Yazmacı, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Kurban, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili: Srebrenitsa Soykırımı'nın Acısı Hala Tazeliğini Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili: Srebrenitsa Soykırımı'nın Acısı Hala Tazeliğini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement