AK Parti Milletvekili: Srebrenitsa Soykırımı'nın Acısı Hala Tazeliğini Koruyor

Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, aradan geçen 29 yıla rağmen Srebrenitsa soykırımının acısının yüreklerde tazeliğini koruduğunu belirtti.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 yıl önce Srebrenitsa'da tüm dünyanın gözleri önünde 8 bin 372 sivilin acımasızca katledildiğini anlatarak, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Srebrenitsa'da hala hayatını kaybeden binden fazla kişinin de cenazesine ulaşılamadığını ifade eden Yazmacı, 11 Temmuz'un Avrupa tarihinin silinmeyecek bir kara lekesi olduğunu belirtti.

Yazmacı, Srebrenitsa'da insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, acıların tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "Srebrenitsa katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından büyük önem taşıyor. O günleri unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Yazmacı, Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 14 kurbanın cenazesinin bu yıl 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde defnedileceğini ancak akıbetleri meçhul, mezar taşı dahi bulunmayan binden fazla kurban olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edildiğini anımsatan Yazmacı, şunları kaydetti:

"Bugün yine dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor. Yine bir toplum sadece inançları nedeniyle topluca katlediliyor. Gazze'de sivil on binlerce insan kendilerini medeni addeden Batı'nın alkışları eşliğinde Netanyahu ve hükümeti tarafından öldürülüyor. 29 yıl önce Bosna'da yaşananların daha ağırı bugün Gazze'de yaşanıyor. Gazze'de yaşamını yitiren kardeşlerimizin sayısı 38 bini geçti. Geçmişten hiç ders çıkarmadan benzer şekilde katliama göz yumulmaya devam ediliyor."