Üye Girişi
AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları

31.01.2022 14:19

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, kentte devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, kentte devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tamer, geçen ay itibarıyla yüksek hızlı tren ihalesinin yapıldığını ve imzalar atılarak çalışmalara başlandığını ifade etti.

Tamer, özlemle bekledikleri hızlı trenin en kısa zamanda temelini atarak, Kayseri'nin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve havalimanı genişletme çalışmalarına da değinen Tamer, bunları yazın bitirerek, halkın hizmetine açmayı hedeflediklerini anlattı.

Dünyada bazı ülkelerin patır patır döküldüğü bir ortamda Türkiye'nin sağlıkta yaptığı devrimler nedeniyle salgını rahat bir şekilde atlattığını kaydeden Tamer, Kayseri'de geliştirilen TURKOVAC aşısını insanlığın hizmetine sunmaktan ayrıca gurur duyduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de biraz sıkıntı olduğunu belirtti.

Omicron varyantının hem Türkiye hem dünyada vakaları artırdığına dikkati çeken Tamer, maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemine vurgu yaparak, virüse karşı tek silahlarının aşı olduğunu dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları
AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları
AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları

YORUMLAR
500

Milletvekili, İsmail Tamer, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement