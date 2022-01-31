AK Parti Milletvekili Tamer'in açıklamaları - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, kentte devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tamer, geçen ay itibarıyla yüksek hızlı tren ihalesinin yapıldığını ve imzalar atılarak çalışmalara başlandığını ifade etti.

Tamer, özlemle bekledikleri hızlı trenin en kısa zamanda temelini atarak, Kayseri'nin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve havalimanı genişletme çalışmalarına da değinen Tamer, bunları yazın bitirerek, halkın hizmetine açmayı hedeflediklerini anlattı.

Dünyada bazı ülkelerin patır patır döküldüğü bir ortamda Türkiye'nin sağlıkta yaptığı devrimler nedeniyle salgını rahat bir şekilde atlattığını kaydeden Tamer, Kayseri'de geliştirilen TURKOVAC aşısını insanlığın hizmetine sunmaktan ayrıca gurur duyduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de biraz sıkıntı olduğunu belirtti.

Omicron varyantının hem Türkiye hem dünyada vakaları artırdığına dikkati çeken Tamer, maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemine vurgu yaparak, virüse karşı tek silahlarının aşı olduğunu dile getirdi.