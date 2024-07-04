AK Parti Milletvekili: Tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili: Tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlığın büyük oranda engelleneceğini söyledi. Durgut, Meclis'te basın koridorunda gazetecilere çilek dağıttı ve çileklerin Batman Sason'da tütün yerine organik çilek tarımına geçen çiftçilerin yetiştirdiği ürünler olduğunu belirtti. Tütün tarımının çevreye ve ekosisteme zarar verdiğini vurgulayan Durgut, tütün tarımında kullanılan zirai ilaçların toprağı ve su kaynaklarını zehirlediğini ifade etti.

04.07.2024 16:03
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AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlığın büyük oranda engelleneceğini söyledi.

Durgut, Meclis'te basın koridorunda gazetecilere çilek dağıttı.

Çileklerin, Batman Sason'da tütün yerine organik çilek tarımına geçen çiftçilerin yetiştirdiği ürünler olduğunu anlatan Durgut, şunları kaydetti:

"Bir kısım çiftçilerimiz, tütün yerine çilek ekmeye başladılar. Tütün tarımı yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi. Tütün tarımına alan açmak için her yıl 600 milyon ağaç katlediliyor; bu 200 bin hektar araziye eşit. 84 milyon ton karbonmonoksit kirliliğine yol açıyor. Tarladan bir dal sigara pakete girene kadar, küresel olarak, 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, ekosistemi de öldürüyor, dünyamızı da öldürüyor." dedi.

Tütün tarımında çok fazla zirai ilaç kullanıldığını dile getiren Durgut, bu durumun hem toprağın hem de su kaynaklarının zehirlenmesine neden olduğunu ifade etti. Tütünün toprağı çoraklaştıran bir bitki olduğunu belirten Durgut, tütün bitkisinin topraktaki mineral zenginliğini de emdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili: Tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili: Tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi - Son Dakika
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