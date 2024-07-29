AK Parti Milletvekili Yazmacı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Yazmacı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki Gösterdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Ey kendini bir şey zanneden bakan bozuntusu, mazlumların lideri, dava adamı, hakkı söylemekten çekinmeyen Sayın...

29.07.2024 15:44
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Ey kendini bir şey zanneden bakan bozuntusu, mazlumların lideri, dava adamı, hakkı söylemekten çekinmeyen Sayın Erdoğan'ı korkutmayı, sindirmeyi sen değil ağababaların bile başaramaz. Sayın Erdoğan'a, Türkiye'ye bulaşmaya senin çapın da kalibren de yetmez." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Batılı ülkelerdeki "şaklaban destekçilerinin" yardımıyla saldırılarını sürdüren İsrail'in, hiçbir uluslararası kuruluşu veya yargı organını dikkate almamaya devam ettiğini söyledi.

Binlerce sivili katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin "ağızdan köpükler saçılmış kuduz bir köpek" gibi saldırılarına her gün bir yenisini eklediğini belirten Yazmacı, tüm bunlar olurken Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandığını anımsattı.

Bu vicdansızlığı açıklayacak bir kelime bulmanın mümkün olmadığını dile getiren Yazmacı, "Ayakta alkışlanarak cesaret verilen Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanının soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, ateşkes kararına uymayan, Gazze'de 40 bine yakın Filistinli kardeşimizi çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden katledendir. Yüzsüzlüğün bu kadarı... Eli kanlı Gazze kasabı Netanyahu'yu ağırlayarak 57 kez ayakta alkışlayan Temsilciler Meclisi üyelerinin akıl ve vicdan tutulması yaşadıkları aşikar." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Yazmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin dünkü açıklamalarını hatırlatarak, Erdoğan'ın dün olduğu gibi bugün de yarın da mazlum halkların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösteren Yazmacı, "Küstahça açıklamalarda bulunarak aklı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı ölümle tehdit etmeye kalktı. Ey kendini bir şey zanneden bakan bozuntusu, mazlumların lideri, dava adamı, hakkı söylemekten çekinmeyen Sayın Erdoğan'ı korkutmayı, sindirmeyi sen değil ağababaların bile başaramaz. Sayın Erdoğan'a, Türkiye'ye bulaşmaya senin çapın da kalibren de yetmez." diye konuştu.

Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İsrail'in çocukça tehditlerine boyun eğmeyeceğini belirten Yazmacı, "Bizi savaşla, ölümle korkutamazsınız. Türkler yüzyıllardır savaş meydanlarında cenk etmiş bir toplum. Türk'ü ölümle korkutamazsınız. Bizim için savaş düğündür. Netanyahu, Katz ve İsrail hükümetinin kendini bilmez yöneticileri bir an önce akıllarını başlarına almalıdır. Dünya halkları da gözlerini bu katliamlara açık tutmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Yazmacı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

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