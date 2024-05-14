AK Parti Milletvekiline \'Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı\'

Politika

İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a engelli, yaşlı ve mazlumların haklarını korumasından dolayı "Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı" verildi.

Bayram, Meclis'te İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Bayram, Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığının kurulması gerektiğini vurgulayarak, barış içinde engelsiz bir dünya istediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile "Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Köyü"nü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ise "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Bayram, 81 ilde engelli rehabilitasyon ve yaşlı yaşam merkezleri kuracaklarını bildirdi.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Aydın, engelli, yaşlı ve mazlumların haklarını korumasından dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı" takdim etti.

Bayram'ın İbni Sina Enstitüsünün sağlıklı yaşlanma politikalarını, Dünya Yaşlanma Konseyinin yaşlı hakları, engelli hakları alanındaki çalışmalarını tüm dünyaya aktaracağını anlatan Aydın, "Biz, kendisine çocuklara, kadınlara, engellilere, her yaşa verdiği değerden ötürü Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı'nı takdim ediyoruz." dedi.

TBMM için de "Her yaş dostu Meclis" dosyasını hazırladıklarını belirten Aydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da "Her Yaş Dostu Parlamento Beratı"nı takdim edeceklerini açıkladı.