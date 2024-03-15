AK Parti Milletvekilleri Aziziye\'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Politika

31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi siyasi partilerin çalışmalar devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ile Maliye Eski Bakan Yardımcılarından ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu Aziziye İlçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP İlçe Başkanı Lokman Acar, Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu ve teşkilat mensuplarının refakat ettiği saha gezisi öncesinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanıldı. İlçe Kadın Kolları, İlçe Gençlik Kolları ve ana kademe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda ilk sözü İlçe Başkanı Ensar Coşkun aldı. Coşkun konuşmasında Aziziye'nin AK Partili ilçeler arasında şu an itibariyle Türkiye geneli sıralamasında dördüncü sırada olduğunu hatırlatarak, yeni rekorların 31 Mart'ta geleceğine dikkat çekti. Aziziye teşkilatları olarak örnek bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Coşkun, "Her dönem olduğu gibi tercihini daima ülkenin bekasından yana kullanan Aziziye İlçemiz 31 Mart yerel seçimlerinde de yine kendinden bekleneni gösterip yeni rekorlarla desteğini sürdürecektir" diye konuştu.

Aziziye'de daha güzel işler yapacağız

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu ise konuşmasında daha önceki AK Partili belediye başkanlarının verdiği hizmetlere atıfta bulundu. Bu hizmetlerin daha artırılarak kendi dönemlerinde zirve yapacağını söyleyen Tavlaşoğlu, "Aziziyemizin sorunlarına vakıfız. Yaptığımız gezi ve incelemelerde talepleri de not aldık. Allah nasip eder göreve gelirsek vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz. Önümüzdeki beş yıl istihdamdan, sosyal belediyeciliğe ve rutin belediyecilik hizmetlerine kadar büyük dönüşümlerin olacağı dönem olacaktır" dedi.

Fırat; Yaparsa AK Parti yapar

Türkiye'nin son yıllarda pandemi sürecinin ve depremlerin ortaya çıkardığı ekonomik olumsuzluklara rağmen dik durduğuna dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, "Hiçbir ülke yoktur ki dünyada emsali görülmemiş afetlere ve salgınlara maruz kalıp yine de yatırımlarını ve hizmetlerini devam ettirsin. Bu Türkiye'nin sağlam temeller üzerine oturtulduğunun kanıtıdır. Her zaman diyoruz Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir. Eyüp Tavlaşoğlu kardeşim ile yıllar önce Erzurum Lisesi'nde sıra arkadaşıydık. Bugünde kısmet olursa onun belediye başkanlığının ön hazırlıklarını yapıp destek istiyoruz. 31 Mart'ta AK Parti yine Aziziye İlçemizde beklenen sonucu alıp halka hizmet çıtasını bir kademe daha yukarı çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

Öz; Aziziye'nin demokrasinin yansımasıdır

Aziziye İlçesi'nde görev yaptığı dönemleri hatırlatan AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, ise bu ilçenin demokrasinin yansıması olduğuna dikkat çekti. Erzurum'un en yeni ilçesi olan Aziziye'de karma bir yapı bulunduğunu her dönemde seçimlerde mutlaka birden fazla aday çıktığın söyleyen Milletvekili Öz, "Uzun yıllar Ilıca'da görev yaptığım için Aziziye'nin vatandaş profilini çok iyi biliyorum. Erzurum'un hemen her ilçesinden vatandaşların ikamet ettiği yaşamlarını sürdürdüğü Aziziye aslında Erzurum'un da özetidir. Demokrasinin yansıması olan bu ilçemiz de yeni dönemde büyük hizmetler verileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Yavilioğlu; 31 Mart'ta yeni destanlar yazacağız

24. Dönem Erzurum Milletvekili Maliye Eski Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'da AK Parti ile Türkiye'nin büyük dönüşümler geçirdiğini kaydetti. Yavilioğlu, "Ülkemiz gelişerek, büyümeye, özgürlüklerin ve demokrasilerin gelişeceği bir Türkiye hedefine çoktan ulaşmıştır. Yerel Seçimlerde de belediyelerimiz sayesinde halkımızın daha yaşanabilir şehirlere ulaşması sağlanacaktır. Aziziye İlçemiz'de daha önceki belediye başkanımızın da gayretli ve gözle görülür güzel hizmetleri olmuştur. Eyüp başkanımızın bu çalışmaların üzerine çok daha fazlasını koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şaibesiz pırıl pırıl hizmet aşkı ile heyecanı görülen birisi. Büyükşehir Belediyesinde ki yirmi yıllık tecrübesi sayesinde makamına oturur oturmaz hakkını verecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM