AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi

07.08.2022 10:59
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Baybatur'a AK Parti'ye her zaman destek verdiklerini belirten mahalle sakinleri, mevcut sıkıntıları aşacak, ülkeyi düze çıkartacak, refaha kavuşturacak olanın yine AK Parti olduğuna inandıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Malta, Tevfikiye, Kuyualan mahalleleri ile Karaköy Pazaryeri'nde bulunan esnafı ziyaret eden Baybatur, yolda ve kahvehanelerde gördüğü vatandaşları dinledi. Malta ziyaretinde Makedon Göçmenleri Derneği (MAK-GÖÇ) Başkanı Cevdet Cömert ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Baybatur, derneğe üye olup, anı defterini imzaladı. Baybatur'a AK Parti'ye her zaman destek verdiklerini belirten mahalle sakinleri, mevcut sıkıntıları aşacak, ülkeyi düze çıkartacak, refaha kavuşturacak olanın yine AK Parti olduğuna inandıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı ziyaretler sonrası mahalle ve sandık başkanlarıyla toplantı yapan Baybatur, "AK Partililer sahaya çıkamaz yaygarası koparanlar vatandaşlarımızın kendi ağzından kimi desteklediğini dinlesin, görsün" dedi.

Baybatur, AK Parti'nin milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri ile tam kadro sahada olduğuna dikkat çekti. Her zaman milletin yanında olduklarına vurgu yapan Baybatur, "Milletimiz, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor, destekliyor ve güveniyor. Bu millet kimin iş, kimin slogan ürettiğini açık bir şekilde biliyor, görüyor. 2023 ve 2024 seçimlerine yüksek moral ve motivasyonla yeni zaferlere ilerliyoruz" dedi.

Murat Baybatur'a ziyaretlerinde AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Çimbil, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti önceki dönem İl Başkanları Ramiz Şiyak ve Berk Mersinli, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Koca, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri ile partililer eşlik etti. - MANİSA

YORUMLAR
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43 ilin geçiş noktasına neşter vuruluyor... Bu görüntüler tarih olacak 43 ilin geçiş noktasına neşter vuruluyor... Bu görüntüler tarih olacak AK Parti'li Baybatur: 'Birileri laf, AK Parti iş üretiyor' AK Parti'li Baybatur: 'Birileri laf, AK Parti iş üretiyor'
Kaynak: İHA

Murat Baybatur, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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