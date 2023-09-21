AK Parti Muğla İl Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

AK Parti Muğla İl Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

AK Parti Muğla İl Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
Son Güncelleme: 21.09.2023 22:50

Muğla AK Parti il binasına saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Zihni Derin Caddesi'ne bulunan Muğla AK Parti Muğla il binasına saat 22.00 sıralarında henüz kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası ekiplere bilgi verilmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

Taşlı saldırı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri camları kırılan binada inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Muğla İl Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Muğla İl Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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