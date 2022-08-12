AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te

12.08.2022 20:13
AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şimşek ilk olarak Malazgirt ilçesindeki Meydan Muharebesi tarihi Milli Parkı'nda bulunan millet bahçesinde Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı. Burada konuşan milletvekili Şimşek, "Bugün özellikle sabah kahvaltısında STK temsilcilerimiz ve mahalle muhtarlarımızla toplantı yapmak istedik. Malazgirt Devlet Hastanemizin yarım kalan çalışmalarına çok kısa sürede başlanacak" dedi.

Mehmet Emin Şimşek, İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Belediyesi ve ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Cengiz Altın ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. - MUŞ

YORUMLAR
500
AK Parti'li Akkal: 'Gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz' AK Parti'li Akkal: 'Gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz' AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: İHA

Milletvekili, Malazgirt, AK Parti, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:19 Türkiye'nin Esad ile görüşmesini istemeyen Suriyeliler, "Rejimi devireceğiz" sloganlarıyla yürüdü
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 20:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement