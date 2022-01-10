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AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! - Son Dakika

AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!

10.01.2022 23:07
AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!

AK Parti MYK'da, 20 Aralık'ta açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminden sonra dolardaki büyük düşüşün AK Parti'nin oylarına yansıyıp yansımadığı konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen ankette sorulan, "Bu sorunu kim çözer?" sorusunda Cumhurbaşkanı'nın ismi öne çıktı. Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yeni ekonomi modelinden sonra yapılan anketler değerlendirildi. Yeni ekonomi modeli ile AK Parti'nin oy oranında artış eğilimi olduğu ve vatandaşların yeni sistemden memnun olduğu belirtildi.

ERDOĞAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKTI

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan "Bu sorunu kim çözer?" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi.

"OY ORANI LEHİMİZE ARTIYOR"

Edinilen bilgiye göre, anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.

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Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! - Son Dakika
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