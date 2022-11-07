Devlet Bahçeli'nin yarın yapacağı konuşma merakla bekleniyor! MHP'li kaynakları aradık, "Yarını bekleyin" dediler - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'nin yarın yapacağı konuşma merakla bekleniyor! MHP'li kaynakları aradık, "Yarını bekleyin" dediler

07.11.2022 13:07

AK Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ulaştığımız MHP kaynakları Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmayı işaret ederek "Herkes yarını beklesin" dedi.

AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaretin yankıları devam ediyor. AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi sonrası tüm gözler ittifak ortağı MHP'ye çevrilmiş durumda. AK Parti cephesinden de "MHP'nin görüşmeden haberi var mıydı?" sorusuna yanıt geldi.

TURAN: GÖRÜŞME AK PARTİ'NİN YÖNETİMİNDE

Bugün İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes, MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da yarın Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin yarınki konuşmada HDP konusunda neler söyleyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin yarın yapacağı konuşma merakla bekleniyor! MHP'li kaynakları aradık, "Yarını bekleyin" dediler - Son Dakika
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