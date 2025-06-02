Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek. AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek.
NTV'nin haberine göre AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek - Son Dakika
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