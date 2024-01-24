Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan oldu.

TUNCER KAPLAN KİMDİR?

1968'de Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Onur Öğrencisi olarak mezun oldu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Siyasal İletişim alanında Yüksek Lisans yaptı. 1993'te siyasete atıldı, Refah Partisi'nde çeşitli görevlerde bulundu ve AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Beypazarı Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.