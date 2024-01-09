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AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Elazığ Belediye Başkan adayı gösterdiği Şahin Şerifoğulları, İstanbul'dan dönüşünde Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Şerifoğulları, partililere hitaben yaptığı konuşmada, hizmetlerine devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor bir oyla Elazığ'ın anahtarını teslim edeceklerini söyledi.

AK Parti\'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları coşkuyla karşılandı
09.01.2024 - 16:39,
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AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Elazığ Belediye Başkan adayı gösterdiği Şahin Şerifoğulları, İstanbul'dan dönüşünde Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Elazığ Belediye Başkan adaylığı açıklanan Şahin Şerifoğulları kente döndü.

Elazığ Havalimanı'nda davul eşliğinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Şerifoğulları, burada kurulan platformda partilileri selamlayarak bir konuşma yaptı.

Şerifoğulları, çok gururlu ve onurlu olduğunu belirterek, ilk günkü heyecan ve aşkla kendisini karşılamaya gelen partililerin karşısında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden belediye başkan adayı olduğunu ve Cumhurbaşkanının herkese kucak dolusu selamlarını ilettiğini ifade eden Şerifoğulları, şöyle konuştu:

"Bana bu onurlu görevi vererek sizlerin huzuruna gönderen sayın Cumhurbaşkanı'mıza canı gönülden teşekkür ediyorum, her daim duaları ve destekleriyle yanımızda olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizin en büyük gücü sizlerin kalbi dualarıdır. Bizler bu şehir için meydanlar, otoparklar, şehirler arası otobüs terminali, engelsiz yaşam merkezi, kapalı çarşı, bakırcılar sokağı, saray cami meydanı yaptık. Bu şehir için nice eserlere imza attık, yeni yollar ve bulvarlar açtık."

AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın da birer konuşma yaptığı programın ardından Şerifoğulları, konvoyla şehir turu atarak parti otobüsünden halkı selamladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde devam eden programda Şerifoğulları, kendisini karşılayan partililere yönelik konuşmasında, Elazığ'ın siyasi tarihinde görülmemiş bir kalabalık ve konvoyla karşılandığını, halkın kendisini bağrına bastığını kaydetti. Şerifoğulları, şöyle devam etti:

"Sizlere ne kadar hizmet etsem, sizlere ne kadar hizmetkar olsam azdır diyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamına kadar il başkanımızın başkanlığında, bütün teşkilatlarımızla ve bizlere gönül vermiş dostlarımızla durmayacağız, yorulmayacağız, karış karış bu şehri gezeceğiz. Kapı kapı insanların gönlüne girebilmek için Allah'ın izniyle hane ziyaretleri yapacağız. ve günün sonunda sayın Cumhurbaşkanı'mıza rekor bir oyla Elazığ'ın anahtarını yeniden teslim edeceğiz inşallah."

Kaynak: AA
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