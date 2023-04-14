HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini tutmadı - Son Dakika
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HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini tutmadı

14.04.2023 15:30

AK Parti'nin Gaziantep milletvekili aday tanıtım toplantısında HÜDA PAR kontenjanından milletvekili adayı olarak listeye giren Şehzade Demir, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak'ın elini tutmadı. Tek eli havada kalan Bakbak, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda o anı gizlemeye çalıştı.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı törenin, adayların partilileri selamladığı bölümde şaşırtıcı birbir olay yaşandı.

HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini havada bıraktı

KADIN VEKİLİN ELİ HAVADA KALDI

Adayların yanındaki adayın elini tutarak havaya kaldırdığı sırada, AK Parti Milletvekili ve adayı Derya Bakbak'ın sağında yer alan, milletvekili aday listesine HÜDA PAR kontenjanından 6. sıradan giren Şehzade Demir, Bakbak'ın elini tutmadı.

HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini havada bıraktı

O KAREYİ PAYLAŞMADI

Demir'in sol eli aşağıya sarkık olarak kalırken, Bakbak da boşta kalan sağ eli havada partilileri selamladı. Bakbaksosyal medya hesabından, selamlama sırasındaki fotoğraf yerine, tüm adayların yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı.

YORUMLAR (4)
  • Biyo Art: Memlekette böyle imanlı adamları görmek Ümit verici Cevap Yaz 66 36 Yayından Kaldır
  • Yasin Kucuk: İnancı neyi emrediyorsa onu yapıyor. Kimse kimseyi inancından dolayı sorgulayamaz. Yeter ki kimseye zararı olmasın. Cevap Yaz 100 30 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Olması gerekeni yapmış tebrik ediyorum Cevap Yaz 71 29 Yayından Kaldır
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