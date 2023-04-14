Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı törenin, adayların partilileri selamladığı bölümde şaşırtıcı birbir olay yaşandı.
Adayların yanındaki adayın elini tutarak havaya kaldırdığı sırada, AK Parti Milletvekili ve adayı Derya Bakbak'ın sağında yer alan, milletvekili aday listesine HÜDA PAR kontenjanından 6. sıradan giren Şehzade Demir, Bakbak'ın elini tutmadı.
Demir'in sol eli aşağıya sarkık olarak kalırken, Bakbak da boşta kalan sağ eli havada partilileri selamladı. Bakbaksosyal medya hesabından, selamlama sırasındaki fotoğraf yerine, tüm adayların yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR'ın milletvekili adayı, AK Partili kadın vekilin elini tutmadı - Son Dakika